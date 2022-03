4 min

Weifenbacher wollen Tempo 30

Der Ortsbeirat empfiehlt die Geschwindigkeitsbeschränkung in allen Nebenstraßen. Erneut steht die Frage im Raum, ob in der Lahn-Eder-Straße eine Verkehrsberuhigung her soll.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf