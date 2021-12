Weihnachts-Pony besucht Senioren

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Die Bewohner der DRK-Seniorenzentren Lahnaue und Wallau haben weihnachtlichen Besuch bekommen - nicht vom Weihnachtsmann, sondern von drei Weihnachtsfrauen und einem Weihnachts-Pony namens Cappuccino.

Das Pony hatte sich für diesen besonderen Anlass in Schale geworfen und fraß den Senioren, die alle mit reichlich Möhren ausgestattet draußen saßen, aus der Hand. Dann drehte Cappuccino noch eine Runde um das Gebäude und warf einen Blick durch die Fenster. In Wallau stand das Pferd sogar im Haus, damit es auch eine Dame im Rollstuhl streicheln konnte.

Die Weihnachtsfrauen trugen keinen langen Bart, sondern FFP2-Maske. Dahinter verbargen sich A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Biedenkopf, Jasmin Lindner, die die Besitzerin von Cappuccino ist, und Sigrid Weber. Die Augen der Bewohner strahlten, sogar Demenzkranke erzählten von Pferden, die sie vor vielen Jahren besaßen.

"Wir wissen, wie wichtig es für alte Menschen ist, Körperkontakt zu Tieren zu spüren und sie zu beobachten. Dass Vierbeiner kommunikationsfördernde Wirkung haben, haben wir sowohl mit Hunden als auch mit Pferden erlebt", so Bönnighausen.

An Heiligabend werden in den Seniorenzentren Geschenke verteilt, die bei der Paketaktion "Seniorenherzen erwärmen" gesammelt werden. Diese können noch bis zum 20. Dezember vor dem Seniorenzentrum Lahnaue (Hainstraße 83 in Biedenkopf) und Wallau (Alte Straße 14 in Wallau) in eine Box gelegt werden. Sie sollten nicht teurer als zehn Euro sein und können auch gerne selbst gestaltet werden. Denkbar sind selbst gemalte Bilder, Briefe, Socken, Mandala-Bücher, Stifte, Rätselhefte, Spiele, Wärmekissen oder Pflegeprodukte.