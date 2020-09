Weiter warten auf einen Platz für Camper in Biedenkopf

Drei Standorte sind in Biedenkopf als Wohnmobilstellplätze in der engeren Wahl: der Parkplatz der Firma Breidhof an der Lahn, eine Freifläche am Ende der Lindenstraße Richtung Tannhäuser und der bisherige Wohnmobilstellplatz bei den Stadtwerken.

Das Biedenkopfer Parlament hatte im Frühjahr 2017 beschlossen, dass die Stadt Flächen für attraktive Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen suchen soll. Als wichtige Kriterien nannte das Parlament damals die Nähe zum Ortszentrum und zu Einkaufsmöglichkeiten. Zudem sollte der Aufwand für die Schaffung der Stellplätze in einem vertretbaren Rahmen bleiben.

Das Planungsbüro Koch (Aßlar) prüfte daraufhin im Auftrag der Stadt elf Standorte. Die besten Ergebnisse erzielte in der Voruntersuchung der Parkplatz der Firma Breidhof

Der Standort punktet mit seiner Lage und Größe, mit der landschaftlichen Attraktivität und den nahe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten. Allerdings befindet sich diese Fläche nicht im Besitz der Stadt.

Auf Platz 2 landet die Freifläche am Ende der Lindenstraße Richtung Tannhäuser. Für diesen Standort spricht die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und die bereits vorhandene Zufahrt. Nachteilig könnte den Planern zufolge die direkte Nähe des Standorts zur B 62 sein. Auch diese Fläche befindet sich nicht im Besitz der Stadt.

Die drittbeste Bewertung erhält der bereits vorhandene Wohnmobilstellplatz bei den StadtwerkenPositiv fällt auf, dass der Platz bereits als Wohnmobilstellplatz erschlossen ist, und dass es in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten gibt. Allerdings fehlt der Wasser- und Abwasseranschluss bisher. Die Planer empfehlen, den Platz attraktiver zu machen, unter anderem durch eine optische Trennung vom angrenzenden Bauhof, den Müllsammelcontainern und dem öffentlichen Parkraum.

Ausgehend von diesen Empfehlungen beschloss das Biedenkopfer Parlament einstimmig, nun die drei erstplatzieren Stellplätze genauer unter die Lupe zu nehmen.