Welche Vornamen waren 2020 in Biedenkopf beliebt?

BIEDENKOPF - Zum Jahresanfang tauchen sie regelmäßig in Tageszeitungen und Nachrichtensendungen auf: die beliebtesten Vornamen des Vorjahres. Quelle ist dann immer Knud Bielefeld. Er betreibt die Internetseite www.beliebte-vornamen.de und wertet nach eigenen Angaben jährlich die Namen von rund einem Viertel der in Deutschland geborenen Kinder aus.

Nach neun Jahren

von Noah verdrängt

Im vergangenen Jahr vollzog sich nach Jahren der Kontinuität ein Wandel: Ben ist in der Rangliste nicht mehr der beliebteste Vorname für neugeborene Jungen. Nach neun Jahren wurde er knapp von Noah verdrängt. Dicht hinter Noah und Ben folgt Matteo.

Ähnlich knapp liegen die Dinge laut Knud Bielefeld bei den Mädchen, wie er der Deutschen Presse Agentur erklärte. Dort haben Mia, Emilia und Hannah Emma vom Thron gestoßen. Wobei der Vornamen-Experte zugibt, dass die Auswertung angesichts des sehr knappen Ergebnisses und seiner Quellenlage nicht hieb- und stichfest ist. Hätte seine Stichprobe etwas anders ausgesehen, könnte die Reihenfolge der ersten Namen vielleicht auch eine andere sein.

Emilia und Lina

in Marburg am häufigsten

In Marburg lag 2020 übrigens bei den Jungen noch der Vorname Ben vorne: 19 der beim Standesamt registrierten 2260 Neugeborenen - das sind alle, die in Marburg geboren wurden - erhielten diesen Namen. Kein anderer Jungenname wurde in der Universitätsstadt häufiger vergeben. Bei den Mädchen tragen laut städtischem Register 19 der im Jahr 2020 Neugeborenen Mädchen entweder den Namen Emilia oder Lina.

Und im Hinterland, beispielsweise in Biedenkopf? Hier stößt man schnell an die Grenzen dessen, was sich statistisch sinnvoll sagen lässt. Vorne liegt hier bei den Mädchennamen Ella, wie Ordnungsamtsleiter Thomas Rößer auf Nachfrage berichtet - aber auch nur deshalb, weil alle anderen Namen nur einmal im Register auftauchen, Ella dagegen zweimal. Ähnlich sieht es bei den Jungen aus. Hier tauchen Anton, Finn und Leonard mehr als einmal auf. Von "den beliebtesten Vornamen in Biedenkopf" zu sprechen, wäre aber wohl dennoch übertrieben.