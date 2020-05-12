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Dienstag, 12.05.2020 - 17:00
4 min

Welpen genießen in Biedenkopf das Herumtollen

Auch für schwierige Hunde startet das Training in der Schule wieder. Auf dem 7000 Quadratmeter großen Gelände können die Abstandsregeln eingehalten werden.

Von Birgit Schönig
Endlich gemeinsam rennen: Nach der Welpenstunde tollen Patch (11 Wochen) und Pepe (15 Wochen) ausgelassen über die Wiese der Hundeschule. Foto: Birgit Schönig

Endlich gemeinsam rennen: Nach der Welpenstunde tollen Patch (11 Wochen) und Pepe (15 Wochen) ausgelassen über die Wiese der Hundeschule. Foto: Birgit Schönig

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Fotos
Endlich gemeinsam rennen: Nach der Welpenstunde tollen Patch (11 Wochen) und Pepe (15 Wochen) ausgelassen über die Wiese der Hundeschule. Foto: Birgit Schönig

Endlich gemeinsam rennen: Nach der Welpenstunde tollen Patch (11 Wochen) und Pepe (15 Wochen) ausgelassen über die Wiese der Hundeschule. Foto: Birgit Schönig

Hundetrainerin Sabine Busch beobachtet die Welpenstunde, die Jörg Köditz leitet. Foto: Birgit Schönig

Hundetrainerin Sabine Busch beobachtet die Welpenstunde, die Jörg Köditz leitet. Foto: Birgit Schönig

Rennen und Raufen: Die Welpen Bailey, Lucy und Eddie tollen über die Wiese der Mobilen Hundeschule Hinterland. Foto: Birgit Schönig

Rennen und Raufen: Die Welpen Bailey, Lucy und Eddie tollen über die Wiese der Mobilen Hundeschule Hinterland. Foto: Birgit Schönig

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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