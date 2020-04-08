Mittwoch, 08.04.2020 - 18:15
3 min
Wenn der Schornsteinfeger in Corona-Zeiten klingelt
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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KREIS WEICHT DER MUNDSCHUTZ-FRAGE AUS
Die Frage, ob Schornsteinfeger aus Sicht des Kreisgesundheitsamts in der aktuellen Situation einen Mundschutz tragen sollten, um sich selbst und die Bürger vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, beantwortet der Landkreis weder mit "Ja" noch mit "Nein"
Auch auf die damit verbundene Anschlussfrage: Warum ein Mundschutz für Schornsteinfeger nötig oder eben unnötig wäre, geht der Landkreis nicht ein.
Kreis-Pressesprecher Stephan Schienbein erklärt zu diesen Fragen lediglich: "Es gelten auch hier die bekannten Hygieneregeln: Abstand zueinanderhalten, auf Händeschütteln verzichten, Husten- und Niesetikette konsequent beachten und regelmäßige Händehygiene."
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