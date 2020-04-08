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Mittwoch, 08.04.2020 - 18:15
3 min

Wenn der Schornsteinfeger in Corona-Zeiten klingelt

Das Betretungsrecht für Schornsteinfeger gilt auch in Corona-Zeiten. Der Kreis Marburg-Biedenkopf empfiehlt Bürgern, die zu Risikogruppen gehören, das Vorgehen vorab mit dem Schornsteinfeger abzustimmen.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Auch in Corona-Zeiten darf der Schornsteinfeger von Haus zu Haus gehen. Im Einzelfall dürfen Arbeiten des Schornsteinfegers aber kurzfristig auch verschoben werden. Der Landkreis empfiehlt Schornsteinfegern und Bürgern, das Vorgehen vorab einvernehmlich zu klären. Archivfoto: dpa

Auch in Corona-Zeiten darf der Schornsteinfeger von Haus zu Haus gehen. Im Einzelfall dürfen Arbeiten des Schornsteinfegers aber kurzfristig auch verschoben werden. Der Landkreis empfiehlt Schornsteinfegern und Bürgern, das Vorgehen vorab einvernehmlich zu klären. Archivfoto: dpa

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KREIS WEICHT DER MUNDSCHUTZ-FRAGE AUS

Die Frage, ob Schornsteinfeger aus Sicht des Kreisgesundheitsamts in der aktuellen Situation einen Mundschutz tragen sollten, um sich selbst und die Bürger vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, beantwortet der Landkreis weder mit "Ja" noch mit "Nein"

Auch auf die damit verbundene Anschlussfrage: Warum ein Mundschutz für Schornsteinfeger nötig oder eben unnötig wäre, geht der Landkreis nicht ein.

Kreis-Pressesprecher Stephan Schienbein erklärt zu diesen Fragen lediglich: "Es gelten auch hier die bekannten Hygieneregeln: Abstand zueinanderhalten, auf Händeschütteln verzichten, Husten- und Niesetikette konsequent beachten und regelmäßige Händehygiene."

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