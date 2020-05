Wer ist auch Opfer von Autoknackern?

Die Ermittler in Biedenkopf bitten mögliche weitere Opfer, deren Auto aufgebrochen wurde, sich zu melden. Symbolbild: Polizei

Biedenkopf (red). Nachdem die Polizei über einen versuchten Diebstahl aus einem Auto berichtet hatte, meldeten sich per Internet weitere potenzielle Opfer. Nun fragen die Ermittler, ob es noch mehr solcher Fälle gibt, und wer die Betroffenen sind.

Tatort war zunächst die Altenstadtstraße. Das Auto war durchwühlt worden, und der Täter erbeutete eine Geldbörse. Teile der Börse brachte eine Finderin zurück. Die Börse selbst sowie Bargeld, Visa-Card und Personalausweis blieben verschwunden.

Betroffene hatten Vorfall

im Internet kommentiert

Über soziale Medien im Internet gaben sich in den Kommentaren weitere Opfer gleicher Taten zu erkennen. Diese Opfer werden nun dringend gebeten, zwecks Anzeigenerstattung mit der Polizei Biedenkopf unter Telefon 06461-92950 Kontakt aufzunehmen. Bislang steht nach Angaben der Polizei fest, dass weitere versuchte Diebstähle aus einem Auto in den Straßen Am Stadtpark, Am Frauenberg und Breslauer Straße vorgekommen sind.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: "Bieten sie potenziellen Dieben keine Gelegenheit und machen Sie es den Tätern nicht so leicht. Lassen sie keine Wertgegenstände im Auto und kontrollieren sie, ob ihr Auto wirklich verschlossen ist. Diebe haben es nicht immer nur auf leicht transportable Wertsachen abgesehen, manchmal ist auch das Auto selbst ein Ziel."

Die Polizei Biedenkopf bittet darüber hinaus um besondere Aufmerksamkeit und Benachrichtigung, wenn Zeugen etwas Verdächtiges beobachten:"Wer zum Beispiel beobachtet, dass jemand an Autos vorbeischlendert und versucht die Tür zu öffnen, der sollte sofort die Polizei anrufen. Bleiben sie dabei im Hintergrund und halten sie Kontakt mit der Polizei."