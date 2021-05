3 min

Wie soll Biedenkopf in zehn Jahren aussehen?

Der Kernstadt-Ortsbeirat will öffentliche Diskussionen darüber anstoßen, ob ein Hallenbad-Neubau in Biedenkopf in Frage kommt und wie der Marktplatz gestaltet werden könnte.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf