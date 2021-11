"Wir leben von der Hand in den Mund"

Bei 32 Millionen Euro liegen die laufenden Ausgaben im Biedenkopfer Ergebnishaushalt 2022; im Finanzhaushalt sind Investitionen von knapp 2 Millionen Euro geplant. Das Geld fließt zum Beispiel (von oben links im Uhrzeigersinn): in die Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr (1,1 Millionen Euro), in die Bürgerhäuser (470 000 Euro), ins Lahnauenbad (330 000 Euro), in die Gemeindestraßen (690 000 Euro) und in die Kindertagesstätten (3,8 Millionen Euro). Archivfotos: Susan Abbe, Sascha Valentin