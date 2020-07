"Wir setzen der Krise gute Musik entgegen"

Vor sich die Partitur in traditioneller Notenschrift, auf Bildschirmen die Kurven der digitalen Tonkanäle, so produzieren Marco Ambrosini und Katharina Dustmann in ihrem Hatzfelder Tonstudio "Katharco" Musikeinspielungen für CDs ebenso wie große Klanginstallationen. Das Foto wurde vor der aktuellen Coronavirus-Pandemie aufgenommen. Foto: Karl-Hermann Völker