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Montag, 29.06.2020 - 10:40
1 min

Wo die Orgel mit dem Cello flirtet

Das Zusammenspiel von Orgel und Cello begeistert das Ohr. Das haben Dekanatskantor Johann Lieberknecht und die Cellistin Ina Himmelmann beim Sommerkonzert bewiesen.

Von Sascha Valentin
Beim zweiten Sommerkonzert in der Stadtkirche begleitet Cellistin Ina Himmelmann Kantor Johann Lieberknecht. Foto: Sascha Valentin

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