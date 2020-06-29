Montag,
29.06.2020 - 10:40
1 min
Wo die Orgel mit dem Cello flirtet
Das Zusammenspiel von Orgel und Cello begeistert das Ohr. Das haben Dekanatskantor Johann Lieberknecht und die Cellistin Ina Himmelmann beim Sommerkonzert bewiesen.
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