Wo ist's besonders schmutzig in Wallau?

Das Thema Sauberkeit beschäftigt den Wallauer Ortsbeirat. Demnächst will sich das Gremium zu einer Ortsbegehung treffen, um sich ausgewählte Brennpunkte anzuschauen. Der Ortsbeirat bittet die Bürger, ihn auf besonders schmutzige Bereiche im Ort hinzuweisen. Symbolfoto: Daniel CHETRONI/stock.adobe

Katja Michel (CDU) hatte darauf hingewiesen, dass bei der Feuerwehr dringend ein Mülleimer nötig sei. "Was da an Hundekot und Scherben liegt, das ist eklig", sagte Michel. Sie wies darauf hin, dass es immer wieder Leute gebe, die dort einfach ihren Müll zurücklassen. Die anderen Ortsbeiratsmitglieder griffen das Thema auf. Jörn Schreiber und David Reitz (beide UBL) regten an, bei einer Ortsbegehung sich gezielt besondere Brennpunkte anzuschauen. "Wir könnten auch überlegen, ob wir Ehrenamtliche finden, die sich um bestimmte Dinge, zum Beispiel die Pflege von Bänken, kümmern", schlug Schreiber vor.

Der Ortsbeirat bittet nun die Bürger um Hinweise, wo in Wallau besonders ungepflegte und schmutzige Bereiche zu finden sind.

Die Bürger können einzelne Ortsbeiratsmitglieder direkt ansprechen oder eine E-Mail an Ortsvorsteher Jörg Sperling (UBL) senden: sperling-joerg@web.de.