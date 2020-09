Wochenrückblick: Alle Augen auf den Dannenröder Forst

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Über zu wenig Arbeit hat sich die heimische Polizei in den zurückliegenden Tagen nicht beklagen können. Zunächst hieß es, sich den Demonstranten im Dannenröder Forst zu stellen, ehe spektakuläre Einsätze in Flammersbach und Kirch-Göns folgten.

Abgesehen davon stand die geplante Ortsumgehung in Frohnhausen und Wissenbach bei unseren Lesern hoch im Kurs.

Samstag

Wetzlars Parkhaus-Gegner wollen keine Ruhe geben

120 Teilnehmer haben an der "Bürgerversammlung von unten" gegen das "Parkhaus Goethestraße" teilgenommen. Der Wunsch der Bürgerinitiative "Lebenswerte Altstadt" ist eine ständige Interessenvertretung für Altstadtbewohner.

120 Teilnehmer verfolgen auf dem Domplatz die "Bürgerversammlung von unten" gegen das Parkhaus Goethestraße. Fotos: Steffen Gross

Sonntag

66-Jährige in Lebensgefahr: Pkw überfährt Fahrradfahrerin

Ein Auto hat am Sonntag auf der B 277 bei Ehringshausen eine Radlerin erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog die lebensgefährlich Verletzte ins Krankenhaus.

Die Radfahrerin prallte auf der B 277 mit dem Audi zusammen. Foto: Jörg Fritsch

Montag

A49-Gegner blockieren Planierraupe im Dannenröder Forst

Mit schwerem Gerät war die Polizei am Montagmorgen in den Dannenröder Forst vorgerückt, am Mittag blockierten rund 30 Waldbesetzer die weiteren Arbeiten.

Waldbesetzer blockieren die Arbeiten im Dannenröder Forst. Foto: Berghöfer

Dienstag

Gießen: "Freigabemarkierung zum Abfackeln" an Autos

Aktivisten, die den Stopp des A49-Ausbaus fordern, haben in Gießen Autos beschmiert und drohen, sie anzuzünden, sollte mit der Rodung des Dannenröder Forstes begonnen werden.

Einige der mit roter Farbe markierten Pkw. Foto: Polizei Gießen

Mittwoch

Frohnhausen und Wissenbach: Ortsumgehungen werden geplant

Das Jahrzehnte lange Warten für die von Lärm und Abgasen geplagten Anwohner der Bundesstraße 253 in Frohnhausen und Wissenbach soll ein Ende haben. 2021 soll das Projekt Ortsumgehung starten.

Fast Stoßstange an Stoßstange bewegt sich der Verkehr in Spitzenzeiten auf der Bundesstraße 253 in beiden Richtungen durch Frohnhausen. Foto: Frank Rademacher

Donnerstag

SEK-Einsatz in Flammersbach

Großer Polizeieinsatz in Haiger: Der Zoll hat im Stadtteil Flammersbach ein Wohnhaus durchsucht. Auch ein Sondereinsatzkommando war vor Ort.

Der Zoll Münster und ein Sondereinsatz der Hessischen Polizei haben in Flammersbach ein Haus durchsucht. Symbolfoto: dpa

Freitag

Geldautomat in Kirch-Göns gesprengt

Mit einem lauten Knall wurden die Anwohner im Butzbacher Ortsteil Kirch-Göns unsanft aus dem Schlaf gerissen. Die Täter haben einen Geldautomaten gesprengt und entkamen unerkannt.