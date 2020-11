Wochenrückblick: Betrug, B 49, Corona und Drohvideos

Neben Corona zählten Betrug im LDK und die Zukunft der Wetzlarer Hochstraße zu den Themen der Woche.

MITTELHESSEN - Das eine Thema bleibt: Artikel rund um Corona sind seit Monaten in jedem unserer Wochenrückblicke zu finden. Besonders gut geklickt werden auch stets unsere Artikel, die sich mit dem Abriss und der Zukunftsplanung der Hochstraße in Wetzlar befassen. Dazu brachten Drohvideos, die ein 53-Jähriger auf Facebook veröffentlichte, das Blut einiger Herborner Eltern in Wallung.

Samstag

Lahn-Dill-Kreis: Betrüger ergaunern am Telefon 15 000 Euro

Unbekannte Anrufer geben sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Verhaltenstipps.

Niemals persönliche Passwörter am Telefon preisgeben: Die Polizei warnt auch im Lahn-Dill-Kreis vor Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeiten. (Symbolfoto: Oliver Berg/dpa)

Sonntag

Hausärzte im Lahn-Dill-Kreis stoßen wegen Corona ans Limit

Ein Coronatest - zwölf Abrechnungsszenarien. Bürokratischer Irrsinn, sagt nicht nur Hausarzt Michael Klapsch. Er berichtet uns vom alltäglichen Corona-Wahnsinn in einer Hausarztpraxis.

Michael Klapsch fordert eine strikte Trennung bei der Behandlung von Patienten mit Infektionssymptomen und der Regelversorgung. Andernfalls, befürchtet er, sei es nur eine Frage der Zeit, bis Hausarztpraxen wegen positiver Corona-Fälle schließen müssten und somit die medizinische Grundversorgung nicht mehr gewährleistet werden könne. (Symbolfoto: dpa)

Montag

Vor dem Bau der neuen B 49: Dalheim wird der dickste Brocken

Für die Umleitung nach Abriss der Hochstraße müssen mehrere Verkehrsknoten umgebaut werden. Jetzt liegen erste Pläne vor.

Nach Sperrung der Hochstraße und bis zum Bau einer neuen B 49 wird der Verkehr über die Bundesstraße 277 durchs Dillfeld umgeleitet. Hessen Mobil rechnet dort mit rund 50 Prozent zusätzlichen Fahrzeugen. Damit sie zügig rollen können, sollen drei Knotenpunkte ausgebaut werden: Die Anschlussstelle Dalheim, die Anschlussstelle Aßlar der A 480 (links oben) und die Einmündung am Obi-Baumarkt (Mitte). Dort soll die Ampel wegfallen, Linksabbiegen untersagt werden. (Foto: Pascal Reeber)

Dienstag

Corona in Marburg-Biedenkopf: Weiterer Todesfall

Im Zusammenhang mit der Pandemie ist ein weiterer Mensch im Kreis Marburg-Biedenkopf gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt jetzt 18, meldet der Kreis.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Dienstag, 10. November, im Vergleich zum Vortag um 39 Neuinfektionen auf insgesamt 2447 Fälle gestiegen. (Symbolfoto: dpa)

Mittwoch

Lahn-Dill-Kliniken rechnen mit deutlich mehr Corona-Fällen

Corona erhöht den Druck aufs Wetzlarer Klinikum. Die Intensivstation 1 wird bereits für Covid-19-Patienten reserviert.

Sieben Corona-Patienten wurden am Freitag in Wetzlar auf der Intensivstation behandelt, vier mussten beatmet werden. Weitere 27 infizierte Patienten wurden auf der Normalstation gezählt. (Symbolfoto: Drägerwerk/dpa)

Donnerstag

Kommunalpolitiker entsetzt über Herborner Corona-Demo

Die geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen hat den Unmut der Herborner Stadtverordneten erregt. Geschlossen rufen sie dazu auf, der Kundgebung fernzubleiben.

Der Herborner Marktplatz: Hier will der Herborner Holger Lehr am Montag, 16. November, eine Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen veranstalten. (Archivfoto: Katrin Weber)

Freitag

53-Jähriger nach Drohvideos auf Facebook festgenommen

Am Donnerstag hat ein Herborner via Social Media angekündigt, "Kinder zu befreien" und Lehrer "für ihre Taten büßen zu lassen". Noch am selben Abend nimmt die Polizei den Mann in Gewahrsam.