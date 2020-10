Wochenrückblick: Brandstifter und Runde zwei im "Danni"

Fotos: Christian Dickel/Swen Pförnter/Walter Kurz/Jörgen Linker/dpa/Jörg Fritsch/Stadt Herborn.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Die Demonstrationen im Dannenröder Forst werden in ganz Deutschland intensiv verfolgt. Sogar ins Fernsehen hat es der geschichtsträchtige Wald in der Nähe von Marburg inzwischen geschafft. Eine mutmaßliche Brandstiftung in Löhnberg, überfüllte Schulbusse, stark ansteigende Corona-Infektionen in Marburg-Biedenkopf, ein schwerer Unfall sowie neue Infos zu den Landfahrern haben unsere Leser in dieser Woche beschäftigt.

Samstag

Autobahn-Gegner besetzen Baustelle am A49-Ausbauende

Die Proteste der A49-Gegner gegen die Rodung des Dannenröder Walds gehen auch am Samstag weiter. Während die einen per Fahrrad demonstrieren, besetzen andere eine Baustelle.

Mit einer Fahrraddemo soll gegen den geplanten Ausbau der A49 und für den Rückbau sowie die Umwidmung der bereits gebauten Strecke und den Erhalt des Dannenröder Forstes demonstriert werden. Foto: Swen Pförtner/dpa

Sonntag

War es Brandstiftung? Grillhütte in Löhnberg-Selters brennt aus

Die Polizei schließt nicht aus, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 40 000 Euro beziffert.

Eine Grillhütte in Selters brennt am Sonntag aus, verletzt wird niemand. Foto: Walter Kurz

Montag

Widerstand gegen A 49: Warnung an die Waldarbeiter

Der Protest gegen den geplanten Weiterbau der A49 bleibt nicht mehr nur passiv. Im Internet ist eine entsprechende Warnung aufgetaucht.

Manche Aktivisten haben sich auf sogenannten Tripos verschanzt. (Foto: Dickel)

Dienstag

Schulbusse im Lahn-Dill-Kreis sind "nicht überfüllt"

Der Lahn-Dill-Kreis will auch während der Corona-Pandemie keine Reisebusse zusätzlich für den Schülertransport einsetzen.

120 Linienbusse befördern aktuell die Schüler im Lahn-Dill-Kreis. Laut Kreisverwaltung gibt es auch während der Corona-Pandemie keinen Bedarf für den zusätzlichen Einsatz von Reisebussen. Foto: Jörgen Linker

Mittwoch

30 neue Corona-Infektionen in 24 Stunden

Es hat einen sprunghaften Anstieg bei den Corona-Zahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegeben. Am Mittwoch wurde die Zahl von 100 Infizierten deutlich überschritten.

Sprunghafter Anstieg bei den Corona-Zahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Symbolfoto: dpa

Donnerstag

Feuerwehrkamerad eingeklemmt: Schwerer Unfall bei Bad Laasphe

Die Feuerwehr aus Bad Laasphe musste einen Feuerwehrkameraden aus Banfe aus seinem Wagen befreien. Er war am Donnerstagmittag mit dem Auto in einen Lastwagen gekracht.

Zwischen Bad Laasphe und Laaspherhütte ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Jörg Fritsch

Freitag

Landfahrer blockieren Schießplatz in Herborn

20 Wohnwagen haben einen großen Teil des Schießplatzes blockiert. Die Situation erinnerte kurzzeitig an Vorfälle in Wetzlar und Braunfels - sie war aber schnell gelöst.