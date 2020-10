Wochenrückblick: Corona, Corona und Umweltaktivisten

Die steigenden Corona-Fallzahlen waren das bestimmende Thema der Woche. Aber auch der A 3-Unfall infolge eines durch Umweltaktivisten entstandenen Staus interessierte Mittelhessen. Fotos: dpa (3), wiesbaden112.de, Jörgen Linker; Martina Biedenbach

MITTELHESSEN - Corona, Corona, Corona - das war das bestimmende Thema der Woche. In allen Landkreisen Mittelhessens sind die Infektionszahlen gestiegen. Hinzu kommt ein überfordertes Gesundheitsamt im Lahn-Dill-Kreis und vielleicht ein neuer Atem-Test, um schneller feststellen zu können, ob jemand mit dem Virus infiziert wurde. Daneben erhitzte ein schwerer Auffahrunfall die Gemüter. Zuvor hatten sich Umweltaktivisten von einer Autobahnbrücke abgeseilt.

Samstag

Corona: Lahn-Dill-Kreis erreicht zweite Eskalationsstufe

Der Lahn-Dill-Kreis hat die kritische Stufe der 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tage erreicht. Das entspricht der zweiten Corona-Eskalationsstufe.

Ein Sanitäter bereitet einen Covid-19 Abstrich vor. Im Lahn-Dill-Kreis ist die zweite Corona-Eskalationsstufe erreicht worden. (Symbolfoto: dpa)

Sonntag

Corona: Limburg-Weilburg überschreitet Inzidenz von 20

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen wächst und wächst. Auch im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es immer mehr Fälle. Die Kindertagesstätte in Obertiefenbach bleibt geschlossen.

Die Maske hat noch lange nicht ausgedient. (Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa)

Montag

Corona erkennen: Atem checken statt Fieber messen

Ein schneller Atemtest statt der konventionellen Covid-19-Testung? Ob das geht, werden Marburger Studenten demnächst testen. Ein Gemündener Aerosol-Physiker hat nämlich eine Idee.

Forschung zur Corona-Pandemie: Dr. Gerhard Scheuch, Aerosolexperte aus Gemünden, hat mittels des neuentwickelten Resp-Aer-Meter auch bei sich selbst ermittelt, wie viel Aerosolteilchen er beim Ausatmen abgibt. (Foto: Martina Biedenbach)

Dienstag

Umweltaktivisten blockieren A3 bei Idstein - Unfall im Stau

Aktivisten haben sich von einer Brücke über der Autobahn abgeseilt und damit für Stau gesorgt. Dabei ereignete sich ein schwerer Unfall.

Mehrere Aktivisten seilten sich von der Autobahnbrücke ab. (Foto: Wiesbaden112)

Mittwoch

Gesundheitsamt am Limit: Kreis ruft um Hilfe

Vier Landkreise in Deutschland sind an ihr Limit gekommen, was die Verfolgung von Corona-Kontakten angeht: Darunter befindet sich auch der Lahn-Dill-Kreis.

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises in Herborn. (Foto: Jörgen Linker)

Donnerstag

Marburg-Biedenkopf ist Corona-Risikogebiet

Die Corona-Lage in Marburg-Biedenkopf spitzt sich zu: Der Kreis hat den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche überschritten.

Die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen zieht auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf zunehmend Konsequenzen nach sich - die Maskenpflicht weitet sich aus, der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit soll untersagt werden. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Freitag

Fünf Altenheime im Lahn-Dill-Kreis sind von Corona betroffen

Im Lahn-Dill-Kreis sind fünf Altenheime von Corona betroffen. Wegen zunehmender Infektionen berät am Montag der Verwaltungsstab - auch über mögliche Einschränkungen bei Feiern.