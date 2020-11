Wochenrückblick: Corona-Demo, Säureunfall und das 1000. Baby

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Gleich zu Beginn der zurückliegenden Woche hat eine Anti-Corona-Demo in Herborn für Wirbel gesorgt - am Ende wurde sie abgeblasen. Die Berichterstattung dazu ist Teil dieses Rückblicks.

Samstag

Marburg-Biedenkopf: Viele Corona-Infizierte bei privaten Feiern

"Die nachlassende Vorsicht in der Bevölkerung hat zu einem flächenhaften, ganz überwiegend diffusen Infektionsgeschehen geführt" - das hat die Landrätin zur aktuellen Corona-Lage gesagt.

Kirsten Fründt spricht zur Corona-Lage und sieht in Marburg-Biedenkopf bislang keine "einzelnen Hotspots". (Foto: Mark Adel)

Sonntag

Was wird aus der Demonstration in Herborn?

Findet die für Montag geplante Anti-Corona-Demonstration in Herborn statt? Bürgermeisterin Katja Gronau ging nicht davon aus. Sie sollte Recht behalten.

Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau. (Foto: Christian Hoge)

Montag

Stadt Herborn verbietet Demo gegen Corona-Beschränkungen

Ursprünglich war am Montag in Herborn eine Demo gegen Corona-Beschränkungen geplant. Nun hat die Stadt die Kundgebung per Unterlassungsverfügung untersagt.

Die Stadt Herborn (hier im Bild das Rathaus) verbietet per Unterlassungsverfügung die für diesen Montag um 19 Uhr auf dem Festplatz geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen. (Foto: Katrin Weber)

Dienstag

Kiana ist das 1000. Baby des Jahres

Am 12. November ist an den Lahn-Dill-Kliniken das 1000. Baby des Jahres 2020 zur Welt gekommen.

Die stolzen Eltern mit der kleinen Kiana. Es gratulieren (v.l.) die leitende Kreißsaalärztin, Dr. Yvonne Völkel, und der Chefarzt der Geburtshilfe, Dr. Martin Hellriegel. (Foto: Klinikum Wetzlar/Stefanie Mohr)

Mittwoch

Salzsäure läuft aus: Feuerwehreinsatz in Herborn

In Herborn ist im Keller eines Privatgebäudes Salzsäure ausgelaufen. Der Einsatz der Feuerwehr hatte auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Einsatz in der Walther-Rathenau-Straße: In einer früheren Arztpraxis in Herborn ist Salzsäure ausgelaufen. (Foto: Jenny Berns)

Donnerstag

"Legen notfalls Dillenburg lahm": Protest gegen Outokumpu

Betriebsbedingte Kündigungen, Ende der Ausbildung und kein Weihnachtsgeld: Was der finnische Stahlkonzern Outokumpu in Dillenburg plant, stößt auf Widerstand. Der fängt erst an.

Kampfbereit: Die IG Metall protestiert gegen den geplanten Stellenabbau beim finnischen Stahlkonzern Outokumpu in Dillenburg. (Foto: Frank Rademacher)

Freitag

Passt Müllers Corona-Aluhut auch Irmer?

CDU-Kreisvize Jörg Michael Müller hat das Abstimmungsverhalten des CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer im Bundestag mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht.