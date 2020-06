Wochenrückblick: Corona-Lockerungen und Abriss des Lahnhofs

Der Abriss des Lahnhofs in Wetzlar war einer der meistgelesenen Artikel der vergangenen Woche. Foto: Falk / Fotocollagen.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:



MITTELHESSEN - Der Abriss des Lahnhofs in Wetzlar hat diese Woche besonders die Gemüter erregt. Aber auch die Lockerungen in Sachen Corona, en Hygenegriff für Einkaufswagen und ein Sechsjähriger, der seinen Spielkameraden umgefahren hat, waren Thema. Unser Wochenrückblick:

Nachruf zum Tode von Dr. Knut Kühn-Leitz

Mit seinem Tod endet auch eine Ära der Familie Leitz. Dr. Knut Kühn-Leitz ist nach Krankheit bereits am 23. Mai im Kreise seiner Familie gestorben. Die Nachricht, auch wenn sie nicht allzu überraschend kam, machte dennoch betroffen.

Schwerer Kindesmissbrauch: Fünfjähriger aus Staufenberg eines von drei Opfern

In einem neuen, mehrere Bundesländer umfassenden Kindesmissbrauchsfall hat die Polizei Münster elf Verdächtige festgenommen. Drei Kinder wurden als Opfer identifiziert. Eines stammt aus dem Kreis Gießen.

Sechsjähriger überfährt Vierjährigen

Ein Vater lässt seinen Sohn auf einem Feld bei Hörbach alleine ans Steuer eines Quads. Plötzlich läuft ein Spielkamerad in den Weg. Der Sechsjährige kann weder bremsen noch ausweichen.

Mittenaarer Firma entwickelt Hygienegriff für Einkaufswagen

Eine Firma aus Mittenaar hat einen Hygienegriff für Einkaufswagen entwickelt. Darin verarbeitete Silberionen wirken antibakteriell. In ersten Supermärkten ist der Griff bereits im Einsatz.

Corona-Lockerung und Grundschulöffnungen

Kitas, Schwimmbäder, Saunen, Amateursport - in Hessen stehen in den nächsten Wochen eine ganze Reihe weiterer Lockerungen an. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet.

Auch die Grundschulen werden endlich wieder geöffnet.

Abriss des Lahnhofs in Wetzlar startet

Die Tage des Lahnhofs sind gezählt. Der Abriss der mehr als 30 Jahre alten Einkaufspassage an der Bahnhofstraße ist mit dieser Woche offiziell gestartet. Was auf die dann entstehende Fläche soll, steht auch schon fest.

Marburger Intensiv-Chefarzt über erste Corona-Welle: "Wir hatten riesiges Glück"

Intensiv-Chefarzt Dr. Andreas Jerrentrup am UKGM zieht eine erste Bilanz der ersten Welle der Covid-19-Pandemie. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf habe "riesiges Glück" gehabt.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!