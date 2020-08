Wochenrückblick: Corona und der Wolf

Die Bilder der Woche. Fotos: Pascal Reeber/Hendrik Schmidt/vchalup/Sascha Kopp/Bernd Thissen/Jörgen Linker/dpa/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Kurz nach den Sommerferien mussten einige Schüler in Mittelhessen direkt wieder daheim bleiben: Positiv getestete Corona-Infizierte in mittelhessischen Schulen führten in der abgelaufenen Woche zu zahlreichen Quarantänefällen. Besonders der Lahn-Dill-Kreis - speziell Dillenburg - war betroffen. Außerdem bei den wichtigsten Themen dabei: die Sichtung eines mutmaßlichen Wolfs in Schöffengrund und ein tödlicher Motorradunfall in Wetzlar.

Samstag

Geballte Polizeikraft gegen Kriminalität am Wetzlarer Bahnhof

Schlupflöcher durch Zuständigkeitsgrenzen sollen geschlossen werden: Wetzlarer Polizei und Bundespolizei haben eine Partnerschaft für mehr Sicherheit beschlossen.

Im Kampf gegen Kriminelle am Bahnhof wollen Wetzlarer Polizei und Bundespolizei mehr Präsenz zeigen. (Foto: Pascal Reeber)

Sonntag

Corona-Neuinfektionen: Hessen bundesweit vorn

Nirgendwo anders im Land steigen die Zahlen derzeit so stark wie in Hessen - woran das liegt, und welche Folgen das hat.

Alle 14 Tage können sich hessische Lehrer bald auf eine Coronainfektion testen lassen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Montag

Nach Corona-Fall: Schulklasse in Marburg muss in Quarantäne

An der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg hat es einen Corona-Fall gegeben. Das bedeutet Quarantäne für eine Schulklasse sowie vier Lehrer.

An einer Marburger Schule hat es einen Corona-Fall gegeben. (Symbolfoto: vchalup - stock.adobe)

Dienstag

Corona-Fälle schon an vier Schulen im Lahn-Dill-Kreis

An zwei weiteren Schulen im Lahn-Dill-Kreis sind Corona-Fälle gemeldet worden. Damit sind insgesamt vier Schulen im Kreis betroffen.

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es inzwischen schon Corona-Fälle an insgesamt vier Schulen. (Symbolfoto: Sascha Kopp)

Mittwoch

Tödlicher Motorradunfall zwischen Niedergirmes und Naunheim

Ein Motorradfahrer verunglückt am Nachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 3285 bei Wetzlar tödlich.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 3285 tödlich verunglückt. (Foto: Pascal Reeber)

Donnerstag

Wohnt ein Wolf in Schöffengrund?

Mehrere Bürger und Weidetierhalter sind sich sicher: Sie haben zwischen Nieder- und Oberquembach einen Wolf gesehen. Dieser soll sogar Jungtiere haben.

Streifte ein Wolf durch Schöffengrund? Bürger melden Anfang August mehrere Sichtungen. (Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa)

Freitag

Weitere Berufsschule im Lahn-Dill-Kreis von Coronafall betroffen

Im Lahn-Dill-Kreis ist mit den Gewerblichen Schulen in Dillenburg inzwischen die fünfte Schule von einem Coronafall betroffen, vier der Schulen sind in Dillenburg.