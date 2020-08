Wochenrückblick: Cortison-Prozess und Corona kehrt zurück

Unsere Collage zeigt die Titelbilder der Wochenthemen.

MITTELHESSEN - Was hat die Menschen diese Woche in Mittelhessen bewegt? Einerseits der Cortison-Prozess, zu dem es in dieser Woche gleich zwei Gerichtstermine gab. Andererseits steigen die Corona-Zahlen wieder - etwa durch Urlaubsrückkehrer? Außerdem haben wir noch zweii kuriose Blaulicht-Meldungen im Gepäck.

Samstag

Ein Senior aus Herbornseelbach fasst Vertrauen zu falschen Polizisten und lässt sich darauf ein, Geld in Gold umzutauschen und dieses dann zu übergeben. Der Schaden: ein sechsstelliger Betrag.

Sonntag

Der TSV Steinbach im Härtest bei Alemannia Aachen: Im zweiten Testspiel der Vorbereitung hat sich Südwest-Regionalligist TSV Steinbach 0:0 von West-Regionalligist Aachen getrennt. Drei angeschlagene Spieler gab es danach zu beklagen.

Montag

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat in Merkenbach für Aufsehen gesorgt. Dort endete die Reise eines Autofahrers, der vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte.

Dienstag

Im Cortison-Prozess haben die ersten Zeuginnen ausgesagt. Eine Aßlarer Ärztin soll zahlreichen Patienten bei vermeintlichen Akupunktur-Behandlungen heimlich Cortison gespritzt haben.

Mittwoch

Mit der Ferienzeit steigen die Corona-Zahlen - bundesweit und derzeit auch wieder im Lahn-Dill-Kreis. Doch lässt sich das auf Urlauber und Reisende zurückführen? Wir geben Antworten.

Donnerstag

Im Cortison-Prozess haben die Arzthelferinnen ausgesagt und von Änderungen in den Patientenakten nach der polizeilichen Durchsuchung berichtet.

Freitag

Ein Englischer Foxhound läuft von Dillenburg nach Herborn - gegen die Fahrtrichtung nach Dortmund. Die Polizei verursacht daraufhin einen künstlichen Stau.

Bleiben Sie gesund und ein schönes Wochenende.