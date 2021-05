Wochenrückblick: Impfen, Warten und verschwundene Impfdosen

Die Bilder zeigen Fotos zu den Artikeln, die in der vergangenen Woche auf mittelhessen.de besonders intensiv geklickt wurden.

MITTELHESSEN - Was bedeutet die Notbremse für mich und meinen Alltag in meinem Landkreis? Diese Frage interessierte unsere Nutzer am vergangenen Wochenende besonders. Was sonst noch in Mittelhessen los war, lesen Sie in unserem Wochenrückblick.

Samstag

Auch mit der Bundes-Notbremse müssen Gastronomie und Einzelhandel weiterhin geschlossen bleiben. (Foto: TOPIC - stock.adobe)

Notbremse! Was jetzt in mittelhessischen Landkreisen gilt

Viele unserer Nutzer wollten wissen, welche Auswirkungen die Bundes-Notbremse, die am vergangen Wochenende griff, auf ihren Alltag hat. Die Folgen für die mittelhessischen Landkreise haben wir in einzelnen Artikeln aufgeführt

Sonntag

Häufig werden Schafe als Überträger von Q-Fieber beschrieben. Im Lahn-Dill-Kreis sind drei Personen daran erkrankt. (Symbolfoto: dpa)

Drei Menschen im Lahn-Dill-Kreis mit Q-Fieber infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis haben sich drei Personen mit dem Q-Fieber angesteckt. Die Erkrankung ist von dem Tier auf den Menschen übertragbar.

Montag

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Impfzentrum kommen kann, soll zu Hause geimpft werden. Eine 88-Jährige aus Hermannstein wartet seit drei Monaten darauf. (Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa)

88-Jährige wartet noch immer auf Impfung

Eigentlich gehört sie zur Priorisierungsgruppe 1: Seit Mitte Januar wartet die Seniorin aus Wetzlar-Hermannstein auf ihren Corona-Impftermin. Bislang vergeblich. Woran liegt das?

Dienstag

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident des Landes Hessen, gibt während der Plenarsitzung des hessischen Landtags eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie ab. (Foto: dpa)

Geimpfte brauchen in Hessen künftig keinen Corona-Test mehr

Friseurbesuch, Terminshopping - wer vollständig geimpft ist, hat es künftig in Hessen leichter. Ministerpräsident Bouffier appelliert an alle, sich an die neuen Regeln zu halten.

Mittwoch

Von 73 000 gelieferten Impfdosen wurden im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises laut Veröffentlichungen der Kreisverwaltung nur rund 57 000 verimpft. (Symbolfoto: Ronny Hartmann/dpa)

Wo sind 16 000 Impfdosen abgeblieben?

Das Land Hessen hat dem Lahn-Dill-Kreis deutlich mehr Impfstoff geliefert, als im Impfzentrum in Lahnau bislang injiziert wurde.

Donnerstag

Das Kind bleibt wegen der Corona-Pandemie wochenlang zu Hause und dennoch sollen die Eltern Kita-Gebühren und Essensgeld bezahlen. (Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa)

Ärgernis: Kind zuhause, Kita-Rechnung kommt trotzdem

Wochenlang haben einige Wetzlarer Eltern wegen der Corona-Krise ihre Kinder nicht in die Betreuung geschickt. Nun kam die Abrechnung für diese Zeit und sorgt für Verdruss.

Freitag

Hans-Jürgen Irmer. ( Archivfoto: dpa)

Irmer klagt, zieht zurück und zahlt

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer ist rechtlich gegen die Ausgangssperre vorgegangen, indem er den Lahn-Dill-Kreis verklagt hat. Vor Gericht in Gießen jetzt der Rückzieher.