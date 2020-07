Wochenrückblick KW 27: Der einsame Tod eines Leuners

Der einsame Tod eines Leuners bewegte diese Woche die Menschen in der Region. Außerdem wird der Tatverdächtige gesucht, der einen jungen Mann am Wetzlarer Bahnhof erstochen haben soll. Collage: Manuela Falk

REGION - Der einsame Tod eines Leuners bewegte diese Woche die Menschen in der Region. Außerdem wird der Tatverdächtige gesucht, der einen jungen Mann am Wetzlarer Bahnhof erstochen haben soll. Aber auch Kurioses hat die Leser diese Woche interessiert, so wie eine Postbotin, die Hunderte von Briefen gebunkert haben soll.

Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, nachdem ein 25-Jähriger am Wetzlarer Bahnhofsvorplatz bei einer heftigen Auseinandersetzung gestorben ist. Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Bahnhof des Haigerer Stadtteils Rodenbach ereignet. Ein Zug hat einen 37-Jährigen erfasst.

Ein Mann aus Leun stirbt einen einsamen Tod: Aufgrund der Corona-Pandemie konnte seine Familie im Frühjahr den 42 Jahre alten Vater erst besuchen, als dieser schon im Koma lag. Die Angehörigen berichten von der schweren Zeit.

Kontrolleure haben am Busbahnhof Wetzlar Fahrgäste kontrolliert. 220 von ihnen hatten kein Ticket. Sie wollten die aktuelle Situation ausnutzen.

Für wenige Tage ist der Landkreis coronafrei gewesen. Nun steigt die Zahl der Infizierten wieder.

Postbotin hortet Hunderte von Briefen: Weil sie 1230 Postsendungen nicht ausgeliefert und eine Seniorin bestohlen haben soll, steht die zweifache Mutter nun vor dem Wetzlarer Amtsgericht.

Das Urteil ist gefällt. Wegen Mordes ist der als "Axtmörder" von Limburg bekannt gewordene Imad A. am Freitagnachmittag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

