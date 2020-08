Wochenrückblick: Sammy Bakers Tod in Amsterdam bewegt

Die Fotos der Themen, die unsere Nutzer in dieser Woche besonders bewegt haben. Archivfotos: Sascha Kopp/dpa/ginopress B.V./Screenshot/Stefan Balzter/Grafik: Angehörige/Crocothery - stoc.adobe/Friso Gentsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Drei unserer Artikel zum Tod des Wetzlarers Sammy Baker am Donnerstag vor einer Woche in Amsterdam zählen zu den meistgelesenen Berichten der zurückliegenden Woche. Außerdem im Fokus: Steigende Infiziertenzahlen und der Schulstart unter Corona-Bedingungen.

Samstag

So sieht der Schulstart 2020 in Mittelhessen aus

Am Montag geht die Schule wieder los und noch sind viele Fragen offen. Was die mittelhessischen Schüler und Eltern in Corona-Zeiten jetzt wissen müssen.

Start unter Corona-Bedingungen: 32 572 Schüler kehren nächste Woche im Lahn-Dill-Kreis in die Schulen zurück. Foto: Sascha Kopp/dpa

Sonntag

23-Jähriger Wetzlarer stirbt in Amsterdamer Hinterhof

Weiterführende Links

Mit einem Messer bewaffnet, hat ein 23-Jähriger in Amsterdam versucht, sich und Polizisten zu verletzen. Die Beamten erschießen den Wetzlarer.

Im Hinterhof eines dieser Häuser ist ein junger Wetzlarer erschossen worden. Foto: ginopress B.V./dpa

Montag

Trauer und Kritik nach Tod von Wetzlarer Instagram-Star

Mit großer Trauer reagieren Freunde und Bekannte auf den Tod von Sammy B., der in Amsterdam durch drei Kugeln ums Leben gekommen ist. Dabei wird auch Kritik am Vorgehen der Polizisten laut.

Auf seiner Instagram-Seite zeigte Sammy B. seinen professionell durchtrainierten Körper. Er beriet seine 170 000 Abonnenten, wie sie sich ebenfalls so in Form bringen können. Screenshot: Uwe Röndigs

Dienstag

Gladenbacher Schulleiter ist ein großer Heavy-Metal-Fan

Noch ist er am größten Gymnasium in Oberhausen tätig, in wenigen Wochen wechselt Holger Schmenk an die Europaschule Gladenbach. Seinen Antrittsbesuch hat der 42-jährige Heavy-Metal-Fan nun absolviert.

Das Leitungsteam der Europaschule Gladenbach begrüßt das neue Führungsduo: (von links) Markus Wege, Elke Conradi-Pinther, die künftige stellvertretende Schulleiterin Heidrun Schmale, Myriam Hövel, Heike Grosser vom Schulamt, der neue Schulleiter Holger Schmenk, Nicole Aeberhard und Christian Michel. Foto: Stefan Balzter

Mittwoch

Sammy B.s Eltern werfen Amsterdamer Polizei "brutales Vorgehen" vor

Justine S.K. und Kai B., Eltern des in Amsterdam getöteten Fitness-Influencers aus Wetzlar, haben sich erstmals in einer Pressemitteilung öffentlich geäußert.

Unter dem Titel "Justice for Sammy" soll am Samstag in Wetzlar eine Demo gegen Polizeigewalt stattfinden. Grafik: Angehörige

Donnerstag

Coronavirus: Die Lage in Mittelhessen

Das Coronavirus schränkt das Leben in Mittelhessen weiterhin ein. Wochenlang waren die Infektionszahlen niedrig - aktuell steigen sie wieder an. Wir informieren über aktuelle Entwicklungen.

Auch in Mittelhessen dominiert das Coronavirus seit Wochen den Alltag vieler Menschen. Foto: CROCOTHERY - stock.adobe

Freitag

Einsatzkommando nimmt zwei Männer in Wetzlar fest

Festnahme in Wetzlar: Ein 23-Jähriger und ein 38-Jähriger sitzen in U-Haft. Gegen sie lagen Haftbefehle wegen schweren Raubes vor.