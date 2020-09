Wochenrückblick: Tierische Meldungen und Corona

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Diese Woche wurde einfach ein Hund aus dem Kofferraum eines Kombis gestohlen. Die Meldung, dass er wieder aufgetaucht ist, schlug aber noch viel mehr Wellen: Mehr als 1000 Likes hat der Beitrag auf unserer Facebook-Seite erreicht! Aber auch die Nachrichten über erneute Corona-Ausbrüche an mitelhessischen Schulen haben die Menschen in Atem gehalten.

Samstag

Leo-Sternberg-Schule in Limburg wegen Corona geschlossen

An der Leo-Sternberg-Schule sind weitere Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Schule bleibt daher zunächst bis einschließlich Mittwoch, 16. September, geschlossen.

Einen weiteren Corona-Todesfall hat es Ostersonntag im Vogelsbergkreis gegeben. (Foto: Romolo Tavani - adobe.stock.com)

Sonntag

Müll und Exkremente auf der Bachweide

Landfahrer hatten es sich auf der Wetzlarer Bachweide gemütlich gemacht. Ordnungsamt und Polizei verfolgten am Freitag ihren angeordneten Rückzug. Zurück blieben unangenehme Überbleibsel.

Unter den Augen von Ordnungskräften verlassen 17 Wohnwagengespanne der Landfahrer den Parkplatz Bachweide. (Foto: Lothar Rühl)

Montag

Schandfleck in Driedorf verschwindet

Auf dem Grundstück in Driedorf sind zwischen 3500 und 5000 Kubikmeter Abfall gelagert. Jetzt lässt das Regierungspräsidium das Gelände räumen. Das könnte teuer werden.

Schauen sich das verschmutzte Gelände an: (von links) Heinrich Funk, Regierungspräsident Christoph Ullrich, Wolfgang Groebler, Muammer Karacadag, Akif Tümtürk, Karin Ohm-Winter und Michaela Bender. (Foto: Regierungspräsidium Gießen)

Dienstag

Vogelspinne löst Polizeieinsatz in Wetzlar aus

Wer vermisst eine fast handtellergroße haarige Vogelspinne? Das fragt sich derzeit die Polizei Wetzlar. Am Dienstag lief der Achtbeiner einfach so über die Straße in Mühlhausen.

Wer kann Angaben zur Herkunft der Vogelspinne machen? Die Polizei nimmt weiterhin Hinweise entgegen. (Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen)

Mittwoch

Hund wird in Naunheim aus dem Auto geklaut

In diese Situation will kein Hundebesitzer kommen: Der eigene Hund wird geklaut. Doch genau das ist im Wetzlarer Stadtteil Naunheim passiert. Einen Tag später lief Simba dann frei über die Lahnwiesen.

Simba wurde einfach so aus dem Kofferraum eines Autos gestohlen. Nachdem groß nach ihm gesucht wurde, ließen die mutmaßlichen Täter den Hund vermutlich wieder frei, da sie kalte Füße bekamen. (Foto: Polizei Mittelhessen)

Donnerstag

Wetzlarer August-Bebel-Schule wird nach zwei Corona-Fällen geschlossen

Zwei Ansteckungen bei Achtklässlern legen die Gesamtschule in Niedergirmes lahm. Weit mehr als 100 Schüler und über 20 Lehrer sollen sich in Quarantäne befinden.

An der August-Bebel-Schule in Niedergirmes wurden zwei weitere Corona-Fälle nachgewiesen. (Foto: Tanja Freundenmann)

Freitag

Corona-Warnstufe "gelb" für Wetzlar ausgerufen

Der starke Anstieg der Fallzahlen in Wetzlar ist auf zwei Privatfeiern zurückzuführen. Jetzt greifen die Eskalationsstufen des Landes Hessen.