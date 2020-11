Wochenrückblick: Trump, Biden und der November-Lockdown

Fotos: Katrin Weber/Romolo Tavani - stock.adobe/Uli Deck/dpa/ Björn Wisker/Lothar Rühl

MITTELHESSEN - Ab dieser Woche gelten im gesamten Land neue Regeln. Das klare Ziel: Die Corona-Fallzahlen sollen und müssen in den nächsten Wochen drastisch gesenkt werden. Wie sich jeder Einzelne zu verhalten hat und welche Branchen besonders stark betroffen sind, interessierte unsere Leser insgesamt am meisten. Mitte der Woche richtete sich der Blick dann in Richtung Vereinigte Staaten.

Samstag

November-Lockdown: "Das ist eine reine Katastrophe"

Sie haben Konzepte erstellt und investiert - doch nun müssen die Gastronomen im Dillgebiet wegen Corona erneut schließen. Wir haben stellvertretend mit dreien von ihnen gesprochen.

"Reine Katastrophe": So nennt Peuccio Pariti von Ristorante Bacco in Haiger die erneute Schließung der Gastronomie. Foto: Katrin Weber

Sonntag

Diese Regeln gelten in Hessen im Teil-Lockdown

Weniger Kontakte, mehr Maskenpflicht, geschlossene Restaurants - wegen der massiv steigenden Corona-Zahlen wird das Alltagsleben der Hessen deutlich eingeschränkt. Ein Überblick.

Coronavirus. (Foto: Romolo Tavani - stock.adobe)

Montag

Hamsterkäufe - Erneuter Run auf das "weiße Gold"

Auch im Lahn-Dill-Kreis wird wieder Klopapier gehamstert. Warum das so ist, erklärt der Psychologe Professor Matthias Wildermuth von der Vitos-Klinik in Herborn.

In Corona-Zeiten begehrt: Einige Leute kaufen bereits wieder vermehrt Klopapier ein. Foto: Uli Deck/dpa

Dienstag

Diese Corona-Neuregelungen gelten im Lahn-Dill-Kreis

Keine Quarantäneverfügung mehr, dafür muss sich der Patient nach positivem Corona-Test sofort selbstständig in Quarantäne begeben. Welche Regeln der Kreis noch festgelegt hat.

Nach einem positiven Test auf Covid-19 sollen die Personen laut neuer Landesverordnung sofort in eine 14-tägige Quarantäne. Symbolfoto: dpa

Mittwoch

Donald Trump oder Joe Biden? Die US-Wahl im Liveblog zum nachlesen.

Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten? Eine Frage, die so schnell nicht beantwortet werden konnte...

Wer wird der 59. Präsident der USA - Herausforderer Joe Biden (links) oder Amtsinhaber Donald Trump? (Fotos: dpa / Montage: VRM/sv)

Donnerstag

Eltern protestieren gegen Maskenpflicht im Schulunterricht

Eine Eltern-Initiative aus Marburg und Umgebung hat dem Kreis einen Protestbrief übergeben. Es geht um die laut Allgemeinverfügung vorgeschriebene Maskenpflicht im Unterricht.

Eine Eltern-Initiative aus Marburg und Umgebung fordert die Abschaffung der Maskenpflicht im Schulunterricht. Sie hat der Landkreis-Spitze rund 100 Protest-Unterschriften übergeben. Foto: Björn Wisker

Freitag

Fällt Wetzlars Weihnachtsbeleuchtung Corona zum Opfer?

Wetzlar droht eine dunkle Adventszeit. Es kann passieren, dass die Stadt auf die Lichterketten verzichten muss.

