Das hat die Mittelhessen in dieser Woche bewegte: Geschlossene Filialen der VR Bank, das Unwetter in Limburg-Weilburg, das Ende des Zweiten Weltkrieges, eine Demo gegen den Muezzin-Ruf in Haiger, ein Polizeieinsatz, ein Stromausfall in Wetzlar und die Schließung des Maibach-Kiosks in Dillenburg.

WETZLAR - In der Woche vom 9. bis 15. Mai interessierte die Mittelhessen unter anderem das Unwetter in Limburg-Weilburg, die Schließung von VR Bank-Filialen und ein Polizeieinsatz in Wetzlar. Wir haben die Schlagzeilen der Woche in einem Artikel übersichtlich zusammengefasst.

An einem Freitag den 13. haben Christa und Christos Depis ihr letztes "Kombi spezial" verkauft, zumindest in ihrem "Maibach-Imbiss" in der Dillenburger Innenstadt. Das war im März. Nach 37 Jahren hat nun die Corona-Pandemie für ein vorzeitiges Ende dieser gastronomischen Institution der Oranienstadt gesorgt.

Polizei und Feuerwehr mussten am Sonntag im gesamten Landkreis Limburg-Weilburg zu etlichen Einsätzen ausrücken. Bäume stürzten um und in Odersbach ist die Lahn über die Ufer getreten.

Die rechtsextremistische Partei "III. Weg" wollte am Freitag in Haiger für ein Verbot des Muezzins-Rufs demonstrieren. Das Bündnis "Haiger gegen Rechts" plante eine Gegenkundgebung.

Der Zweite Weltkrieg ist kein abstraktes geschichtliches Ereignis. Er hat vor unserer Haustür stattgefunden darf nie vergessen werden. Die interaktive Grafik zum Ende des zweiten Weltkrieges bietet eine Übersicht über die Geschehnisse im alten Dillkreis.

Die VR Bank Lahn-Dill schließt zum 1. Juli neun ihrer Filialen. Am stärksten betroffen ist der Lahn-Dill-Kreis. Gleichzeitig will die Bank ihre Beratungstätigkeit ausbauen.

Mehrere Streifenwagen sind am Mittwoch nach Niedergirmes gefahren. Der Einsatz war anschließend Gesprächsthema.

In einigen Teilen Wetzlars kam es am Freitagvormittag zu einem Stromausfall. Rund eine Dreiviertelstunde später war der "Saft" wieder da.

