Workshops starten in den Ferien

BIEDENKOPF - Der Fachbereich Freizeit, Erholung und Kultur der Stadt Biedenkopf bietet erneut mit Unterstützung des Förderprojekts "Kulturkoffer" des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und Kunst drei Workshops an.

Die Workshops zu drei Trendthemen finden in den Schulferienwochen im Oktober statt und sind für die Teilnehmer kostenfrei. Die erste Veranstaltung findet am 12. und 13. Oktober in der Dance World Wallau statt. Der Choreograf Stéphane LeBreton zeigt den Teilnehmern, wie eine Choreografie erarbeitet wird und verrät, wie Emotionen vermittelt und Bewegungen gewählt und inszeniert werden.

Kultur-Podcast für

Biedenkopf geplant

Am 15. und 16. Oktober greift Brigitte Hagedorn das Thema Podcast auf. Nach dem Workshop können die Teilnehmer einen Podcast redaktionell planen, aufnehmen und nachbearbeiten. Zukünftig soll auf Grundlage des vermittelten Wissens ein Kultur-Podcast in Biedenkopf etabliert werden, in dem mit ortsansässigen Künstlern regelmäßig Beiträge veröffentlicht werden. Wenn die Teilnehmer also Spaß daran entwickeln, können sie Teil dieses Podcasts werden. Zum Abschluss findet ein dreitägiger Social Media-Workshop vom 20. bis 22. Oktober unter Anleitung von Anja Zörner statt. Zörner widmet sich Fragen wie: Was muss beim Erstellen eines Posts beachtet werden? Was zeichnet meine Texte und Bilder aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Post oder eine Aktualisierung?

Choreografie Workshop: 12. und 13. Oktober, jeweils 17 bis 20 Uhr, Dance World Wallau, Teilnahme ab 14 Jahren.

Podcast Workshop: 15. und 16. Oktober, 17 bis 20 Uhr und 9 bis 17 Uhr, Kulturfundus Biedenkopf (Marktplatz 15), Teilnahme ab 14 Jahren.

Social Media Workshop: 20. bis 22. Oktober, jeweils 17 bis 20 Uhr, Kulturfundus Biedenkopf, Teilnahme ab 16 Jahren.

Eine Anmeldung für die Workshops ist über die Tourist-Info im Rathaus Biedenkopf oder online möglich.

Kontakt: Magistrat der Stadt Biedenkopf Fachbereich Freizeit, Erholung und Kultur, Telefon: 0 64 61 -9 50 10, E-Mail aktiv@biedenkopf.de oder online auf www.biedenkopf.de unter Freizeit&Kultur/Kulturfundus.