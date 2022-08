Wolfgang Schöbener (l.) folgt Kai Uwe Schneider als Präsident des Rotary Clubs Biedenkopf. Foto: Frank Ebermann

BIEDENKOPF - Wolfgang Schöbener aus Buchenau ist neuer Präsident des Rotary Clubs Biedenkopf. Er übernimmt das Amt von Kai Uwe Schneider aus Oberdieten. Traditionell wechselt die Präsidentschaft bei den Rotariern jährlich zur Jahresmitte. Schöbener ist daher bereits der 36. Präsident des Clubs.

Als Motto hat der 41-jährige Buchenauer für das kommende Jahr "Zurück zu den Wurzeln" ausgegeben. Nach der Corona-Zeit, in der nur wenige Präsenzveranstaltungen möglich waren, will er die regelmäßigen wöchentlichen Treffen sowie Firmenbesichtigungen intensivieren. Zudem sollen die traditionellen internen Veranstaltungen, etwa Kartoffelbraten und Familienfahrt, wieder stattfinden.

Langjährige Projekte und Partnerschaften, wie die Hinterland Tour, die Unterstützung der Eckelshausener Musiktage, Jugendfeuerwehr und THW-Jugend will Schöbener fortsetzen. Steckenpferd des Wirtschaftsingenieurs ist das Thema "Gesunde Kids" bei dem der Rotary Club Biedenkopf eng mit den Schulen des Altkreises zusammenarbeitet. Hierzu gehörten in der Vergangenheit neben der Vergabe von Lauf- und Schwimmabzeichen, der Organisation von gesunden Frühstücken und der Rotary Hinterland Tour die Mitwirkung bei schulischen Projekttagen zur Gesundheitserziehung.

Während des Präsidentenwechsels wurde Paul Sieben für seine langjährige Mitgliedschaft und sein überaus hohes Engagement mit einer eigenen Linde geehrte, die am Ortsausgang Breidenbachs steht. Weiterhin bekamen Kai Uwe Schneider und Wolfgang Schöbener den Paul-Harris-Fellow, die höchste Auszeichnung der Rotarier. Grund ist ihr in den Augen des Clubs überdurchschnittliches Engagement bei der Sanierung des Hauses einer alleinstehenden Witwe in Antweiler.