Gemeinsames Skifahren in kleinen Gruppen je nach persönlichem Können in tollen Skigebieten standen auch bei den vergangenen Skifreizeiten im Mittelpunkt.

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Nach einem Jahr Pause gehen die Evangelischen Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach (ejuBIG) und der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Wittgenstein vom 8. bis 15. Januar 2022 wieder gemeinsam auf Skitour.

Für junge und junggebliebene Menschen ab 18 Jahren heißt es dann wieder Skifahren und gemeinsam auf den Pisten unterwegs sein.

In den französischen Alpen rund um Villaroger/Le Pre können die Teilnehmer das Skigebiet Paradiski/Les Arcs mit 92 Liften und 225 Pistenkilometern entdecken. Das Gruppenhaus liegt an einer Talabfahrt und zum Sessellift sind es vom Haus aus nur 100 Meter. So sind die bis zu 34 Teilnehmer fernab vom Trubel und trotzdem schnell auf der Piste.

"Ich freue mich sehr, dass wir wieder mit Menschen unterwegs sein können", so Dekanatsjugendreferent Klaus Grübener, der mit Martin Gerhardt und Team die Freizeit leitet.

Auch dieses Mal wird die Gruppe in Kleingruppen nach individuellem Können unterwegs sein. Anfänger haben die Möglichkeit, das Skifahren zu erlernen, Fortgeschrittene können unter Anleitung an ihrer Technik feilen und "Profis" so viele Kilometer wie möglich abspulen. Es ist nicht nur für Skilehrer gesorgt - auch das Ausleihen und Ausprobieren von modernem Material ist für kleines Geld möglich. Untergebracht ist die Gruppe in einem komfortablen Gruppenhaus mit 480 Quadratmertern Wohnfläche und 17 Zimmern mit 34 Betten. Es gibt ein Kaminzimmer, einen Tagesraum, einen Wohn-/Essraum mit Panoramablick, eine Dachterrasse stehen sowie einen Wellness-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und Außen-Whirlpool. Gekocht wird in Kleingruppen.

"Natürlich ist Corona auch im Januar 2022 noch nicht weg", so Grübener, "aber mit unserer 2G-plus-Regelung, also geimpft oder genesen als Voraussetzung und ergänzend regelmäßige Tests vor und während der Freizeit, damit sollten wir auf der sicheren Seite sein!"

In dem Teilnehmerbeitrag von 649 Euro (Nichtverdiener bis 27 Jahre) bzw. 749 Euro sind neben Fahrt, Unterkunft und Vollverpflegung auch der Skipass für die Pisten der Region enthalten. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter der Telefonnummer 0 64 64 -2 77 10 30.