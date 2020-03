Zahl der Corona-Infizierten steigt im Landkreis Marburg-Biedenkopf auf 110 an

Jetzt teilen:

Marburg (red). Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf 110 erhöht, das teilte am Freitagnachmittag die Pressestelle des Kreises mit. Fünf Personen werden weiterhin stationär behandelt. 30 Patienten gelten inzwischen wieder als gesund.

Landrätin Kirsten Fründt machte noch einmal deutlich, dass es das Ziel bleibe, die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verzögern. Zudem kümmerten sich die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes um die Personen in Quarantäne oder häuslicher Isolierung, ermitteln Kontaktpersonen und Infektionsketten.

"Danke, dass ihr daheim bleibt! Wir bleiben für euch da!", lautet die Botschaft, die nun auf zwei Bannern an dem Gebäude des Kreisgesundheitsamtes in der Marburger Schwanallee zu sehen ist. Die Verringerung sozialer Kontakte sei neben der Einhaltung der Hygieneregeln ein wichtiges Instrument zur Eindämmung. "Jeder und jede Einzelne leistet hier durch das persönliche Verhalten einen wichtigen Beitrag", unterstrich die Landrätin.

Die Telefonhotline des Gesundheitsamtes ist täglich von 9 bis 16 Uhr unter 0 64 21-405 44 44 erreichbar. Anfragen können per E-Mail an Corona@marburg-biedenkopf.de geschickt werden."Trotz der Begrenzung des Kundenverkehrs in allen Liegenschaften der Kreisverwaltung sind wir mit unserem Service-Angebot weiterhin auf digitalem Weg oder nach Terminabsprache auch persönlich für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger da", machte die Landrätin deutlich.