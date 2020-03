Zahl der Infizierten im Kreis wächst auf 94

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf. Wie hoch ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Marburg-Biedenkopf? Warum nennen unterschiedliche Behörden zur gleichen Zeit unterschiedliche Zahlen? Diese Zeitung hat bei Kreispressesprecher Stephan Schienbein nachgefragt.

Wie hoch ist momentan die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Marburg-Biedenkopf?

Der Kreis bezifferte die Zahl der Corona-Infizierten am Donnerstagnachmittag mit 94, 16 mehr als am Vortag. 17 dieser aktuell insgesamt 94 bekannten Fälle sind mittlerweile genesen. Alle Infizierten befinden sich laut Kreis in Isolierung, entweder häuslich oder stationär. Die erste Infektion im Kreis wurde am 9. März bekannt gegeben. Seitdem ist die Zahl stetig angestiegen (siehe Grafik). In den letzten sieben Tagen hat sie sich mehr als verdoppelt.

Wie viele Corona-Infizierte im Kreis Marburg-Biedenkopf sind stationär in einer Klinik untergebracht?

Derzeit werden im Landkreis Marburg-Biedenkopf fünf Patienten stationär behandelt, davon einer in intensivmedizinischer Betreuung.

Wie hoch ist die Zahl der Infizierten aktuell in Hessen?

Das tägliche Bulletin des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamtes im Gesundheitswesen nannte am Donnerstagnachmittag (Stand: 14 Uhr) 2170 Infizierte, 261 Fälle mehr als am Vortag. Sechs Menschen sind in Hessen an Covid-19 gestorben. Die meisten Corona-Infektionen wurden in Frankfurt nachgewiesen (237), die wenigsten im Werra-Meißner-Kreis (13). Für Deutschland nannte die John-Hopkins-Universität am Nachmittag 40 585 Fälle.

Wer die Angaben vergleicht, stellt fest: Meist ist die Zahl der Coronafälle, die das Robert-Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlicht, geringer als die Zahl, die der Landkreis mitgeteilt hat. Woran liegt das?

"Dieser Unterschied begründet sich in den Meldewegen von den Gesundheitsämtern vor Ort zum RKI", erklärt Stephan Schienbein. Der Landkreis melde seine Zahlen täglich an das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG). Dort werden die Meldungen aus Hessen laut Aussage des Kreissprechers nach Prüfung an das RKI weitergegeben. Nach einer weiteren Prüfung durch das RKI würden die bundesdeutschen Gesamtzahlen dann von dort veröffentlicht.

"Unsere Zahlen, die wir veröffentlichen, stammen in der Regel vom Vortag, da die Untersuchungsergebnisse meist erst relativ spät einlaufen", erklärt Schienbein. Das Robert-Koch-Institut melde in der Regel mit zwei Tagen Verschiebung.

Wie viele Plätze für intensivmedizinische Betreuung stehen im Landkreis aktuell zur Verfügung?

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf stehen derzeit rund 100 Plätze für eine intensivmedizinische Betreuung zur Verfügung. "Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Plätze nicht für Corona-Patienten ,reserviert' sind, sondern auch für andere intensivmedizinische Behandlungen (zum Beispiel Herzinfarkt oder intensivmedizinische Behandlung und Betreuung nach schweren Operationen) genutzt werden", unterstreicht Stephan Schienbein.