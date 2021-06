3 min

Zahlen die Biedenkopfer künftig wiederkehrende Straßenbeiträge?

Teure Straßensanierungen stehen in den kommenden Jahren in den Stadtteilen an. SPD, UBL und FDP schlagen vor, die Anlieger-Beiträge auf mehrere Jahre und viele Schultern zu verteilen.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf