Zauneidechsen ziehen vom Biedenkopfer Bahnhof nach Wallau um

Am Biedenkopfer Bahnhof ist die geschützte Zauneidechse heimisch - Genau dort, wo die Stadt eine neue Park&Ride-Anlage bauen möchte. Die Tiere werden deshalb umgesiedelt. Biologen fangen die Zauneidechsen nach und nach ein und bringen sie auf eine Ersatzfläche, die die Stadt in Wallau gefunden hat. Foto: Franziska Schmidt

Sieht gemein aus, ist aber eine schonenede Fangmethode: Die Zauneidechse erkennt das Schilfrohr mit der Fadenschlaufe nicht als Gefahr. Der Biologe kann die Schlaufe dem Tier langsam über den Kopf legen, es einfangen und dann schnell in eine dunkle Transportbox setzen. Foto: Franziska Schmidt

Am Biedenkopfer Bahnhof ist die geschützte Zauneidechse heimisch - genau dort, wo die Stadt eine Park&Ride-Anlage bauen will. Biologe Matthias Korn fängt die Tiere deshalb ein und siedelt sie auf eine Ersatzfläche in Wallau um. Foto: Franziska Schmidt