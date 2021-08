Zug trifft Radfahrer frontal: 36-Jähriger tot

In Biedenkopf ist am Sonntag ein Radfahrer von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Symbolbild: VRM

BIEDENKOPF - Am Sonntag fuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer gegen 10.40 Uhr mit seinem E-Bike die Hüttenstraße in Ludwigshütte in Richtung Biedenkopf-Innenstadt. Laut Polizei nutzte er an der Unfallstelle den Bahnübergang, obwohl der zu dieser Zeit mit einer Halbschranke geschlossen war. Zudem hätten Rotlicht sowie akustische Signale den herannahenden Zug angekündigt.

Der Zugführer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Radfahrer frontal. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer tödlich verletzt. Der Zugführer und zwei Zeugen erlitten einen Schock. Das E-Bike wurde durch den Zusammenprall völlig zerstört. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden.

