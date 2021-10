Zwangspause macht Wallauer Sänger kreativ

Vorsitzender Gottfried Neuroth (l.), Chorleiter Christian Stark sowie die 2. Vorsitzende Renate Stark (4. und 5. v.l.) ehren Rolf Blöcher, Ingrid Bode und Helmut Bonacker (r.), die seit 50 Jahren im MGV und Frauenchor Wallau singen. Foto: Christian Stark

BIEDENKOPF-WALLAU - "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" - unter diesem Motto hat der Wallauer Männergesangverein und Frauenchor seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Coronabedingt später als üblich. Dabei wurden langjährige aktive und passive Mitglieder geehrt. Außerdem haben die Mitglieder Hoffnung, zukünftig wieder auftreten zu können.

Vor allem sei es darum gegangen, den Sängerinnen und Sängern beider Chöre nach einem ereignisarmen Corona-Geschäftsjahr Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.

Der Vorsitzende Gottfried Neuroth zeigte sich erfreut über die Teilnahme der Mitglieder an der Versammlung und den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Die erzwungene Pause, die der Chor über ein halbes Jahr einlegen musste, habe aber auch kreative Ansätze hervorgebracht.

Konzertabend unter dem Motto "Evergreens" geplant

So bot Chorleiter Christian Stark ein Einzelcoaching an, das begeistert angenommen wurde und einen großen Lerneffekt gehabt habe. Insgesamt, so betonte Neuroth, gebe es jetzt wieder eine Perspektive und Hoffnung auf künftige Auftritte.

Auch Christian Stark dankte dem Chor für die Solidarität und den unbedingten Willen, den Verein unter stark erschwerten Bedingungen am Leben zu erhalten. Es müsse jetzt um die Konsolidierung der Chorarbeit und um realistische Auftrittsplanungen gehen. Avisiert ist unter anderem ein Konzertabend unter dem Motto "Evergreens". Der Termin steht noch nicht fest.

Christian Stark ehrte im Namen des Kreis-Chorverbands Ingrid Bode, Rolf Blöcher und Helmut Bonacker für ihre über 50-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein. Helmut Bonacker und Ingrid Bode waren lange Zeit Vorsitzende des Chores, Rolf Blöcher ist seit langem Kassenwart.

Außerdem wurden passive Mitglieder geehrt: Ewald Schmid (70 Jahre), Irmgard Kell (50 Jahre), Marlies und Karl Buhl, Elisabeth Petri und Karl-Georg Henkel (alle 40 Jahre).