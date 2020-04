Zwei Männer prügeln sich

Jetzt teilen:

Biedenkopf (red). Mitten auf dem Marktplatz von Biedenkopf gerieten am Mittwoch, 1. April, zwei junge Männer in Streit. Bei der Auseinandersetzung gegen 13 Uhr erlitt das mutmaßliche Opfer minimale Blessuren an der Lippe und am Hals. Sein Kontrahent beklagt ein zerrissenes T-Shirt. Die Hintergründe der Fehde müssen noch geklärt werden, teilte die Polizei mit.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-929 50.