Zwei Motorradfahrer nach Unfall auf B253 schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der B253.

BIEDENKOPF - Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der B253 zwischen der Ampelkreuzung Biedenkopf-Ludwigshütte und der Einmündung Biedenkopf-Dexbach ereignet. Ein Autofahrer ist beim Abbiegen in eine Motorrad-Kolonne hineingefahren. Dabei haben sich zwei Motorradfahrer lebensgefährlich, beziehungsweise schwer verletzt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wollte der 39 Jahre alte Autofahrer aus Biedenkopf mit seinem Fahrzeug von der B253 nach links auf die Straße zur Sackpfeife abbiegen. Dabei habe der die aus Richtung Frankenberg kommenden Motorradfahrer übersehen. Er kollidiert mit dem ersten Biker der Kolonne, einem 26-Jährigen aus Stadtallendorf. Auch ein dahinter fahrender 28-Jähriger aus Stadtallendorf wurde in den Unfall verwickelt. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Marburger Uniklinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die B253 musste wegen Unfallaufnahme, Rettungs- und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden gesperrt. Um 19 Uhr bestand die Sperrung noch.