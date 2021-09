Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der B 62

Die Fahrer der unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Hartmut Bünger

BIEDENKOPF-WALLAU - Gegen 8.30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße B 62 zwischen Wallau und Biedenkopf ein schwerer Unfall ereignet. Ein weißer VW Up kam nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte einen blauen VW Touran. Der Fahrer des VW Up sowie die Fahrerin des VW Touran wurden schwer verletzt und in die Uniklinik nach Marburg gebracht.

Ein Sachverständiger soll die genaue Unfallursache klären. Die Bundesstraße wird vermutlich bis 11 oder 12 Uhr gesperrt bleiben.