Montag,
30.03.2020 - 14:50
2 min
Zwölf Kinder in Biedenkopf in der Kita-Notbetreuung
Die Biedenkopfer Kindertagesstätten betreuen im Rahmen der Corona-Krise-Notbetreuung derzeit um die zwölf Kinder. Die Stadt überlegt, wie mit dem Thema Kita-Gebühren umgegangen werden kann.
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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