Zwölf weitere Corona-Tote in Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Der bundesweite Trend ist auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu spüren: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter, der 7-Tage-Wert (Inzidenz) kratzt an der höchsten Warnstufe und die Zahl der Todesfälle nimmt zu.

165 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf am Wochenende registriert, teilte die Kreis-Pressestelle am Sonntagmittag. Damit steigt die Zahl der seit März Infizierten auf 4703 Fälle.

Ausgangssperren in vier Nachbarkreisen

Am Sonntag benötigten 35 Betroffene eine stationäre Behandlung im Krankenhaus - vier mehr, als am Freitag.

Sieben Personen werden intensivmedizinisch betreut (-1).

Erheblich gestiegen ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Waren es am Freitag noch 81 Verstorbene, so sind es am Sonntag insgesamt 93.

Am 20. Dezember waren es in Marburg-Biedenkopf 743 aktive Fälle (Samstag: 701). Die Zahl der Genesenen ist auf 3867 Fälle gestiegen. Das Gesundheitsamt hat innerhalb der vergangenen sieben Tage insgesamt 471 neue Corona-Fälle registriert. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf weist daher am Sonntag eine Inzidenz von 191,1 auf (Samstag: 165,9, Freitag: 153,7). Die Inzidenz errechnet sich aus der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Der bisherige Höchstwert im Kreis lag am 11. November bei 218,6.

Marburg-Biedenkopf befindet sich damit derzeit in der fünften von insgesamt sechs Stufen des Eskalationskonzepts der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus.

Die höchste Stufe gilt ab einer Inzidenz von 200. Die ist in den Nachbarkreisen Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder, Vogelsberg und Gießen bereits erreicht worden. Dort gelten unter anderem nächtliche Ausgangssperren.