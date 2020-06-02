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Dienstag, 02.06.2020 - 18:00
2 min

Ab 22 Uhr wummert in Breidenbach nur das Autoradio

Bei der Autodisco auf dem Festplatz bestimmen die Zuhörer im Wagen die Lautstärke. Scheinwerferlicht ist kilometerweit zu sehen.

DJ A.B. beschert am ersten Abend der Autodisco in Breidenbach den Zuhörern den passenden Club-Sound. Foto: Sascha Valentin

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Breidenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Breidenbach
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