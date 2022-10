Achenbacher Brandschützer üben mit neuem Fahrzeug

Gemeindebrandinspektor Dominik Gehrling (l.) und Wehrführer Carsten Blöcher (r.) sprechen besondere Ehrungen und Beförderungen für Jürgen Weirich (v.l.), Lars Becker und Dieter Seibel aus. Foto: Feuerwehr Achenbach

BREIDENBACH-ACHENBACH - Die Feuerwehr Achenbach wird zukünftig der Kompetenzträger in Sachen E-Mobilität in der Gemeinde Breidenbach werden. Denn das Löschen von Elektrofahrzeugen ist nicht einfach. Wehrführer Carsten Blöcher und Sebastian Hofmann haben dazu bereits Lehrgänge und Seminare besucht. Das war Gesprächsthema auf der Jahreshauptversammlung der Wehr.

Sechs Einsätze

in 2021/22

Den Grundlehrgang absolvierte Jannik Müller. Alle Brandschützen rückten 2021/22 insgesamt sechs Mal aus und sollten sich, so auch der Wunsch von Gemeindebrandinspektor Dominik Gehrling, wieder öfter an den Übungen beteiligen. Da steht das Kennenlernen des neuen Fahrzeugs TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) weiter im Mittelpunkt.

In Sachen Gerätehausanbau tut sich was. Mittlerweile war der Prüfdienst vor Ort. Für den Anbau sind noch zwei Varianten in der Diskussion. Dominik Gehrling lobte dabei die Eigeninitiative zur eigenen und bedarfsgerechten Planungsunterstützung der Gemeinde durch eine Arbeitsgruppe der FFW Achenbach.

Positives konnte Hüttenwart Helge Reitz vermelden. Die Schutzhütte sei 2021 acht Mal vermietet worden und für 2022 kämen wieder mehr Vermietungen hinzu.

Ehrungen und Beförderungen: Für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Jürgen Weirich und Dieter Seibel geehrt. Lars Becker wurde zum Feuerwehrmann-Anwärter befördert. Besonders hervorgehoben wird die Beförderung von Sebastian Hofmann zum Oberlöschmeister. Siegfried Stein wird für seine langjährige Mitarbeit in der aktiven Abteilung gelobt. Stein zieht sich altersbedingt aus dem aktiven Dienst zurück.

Termine: Schlachtessen 29. Dezember, Wanderung Februar 2023, Mitgliederversammlung im Februar 2023 und Gesamt-Jahreshauptversammlung aller Breidenbacher Wehren am 25. März 2023 in Achenbach.