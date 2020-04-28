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Dienstag, 28.04.2020 - 12:00
1 min

Arbeiten an Wiesenbacher Ortsdurchfahrt schreiten voran

Noch bis Ende des Jahres ist die Kreisstraße 108 in Wiesenbach gesperrt. Die Arbeiten laufen planmäßig.

Die Arbeiten an der Wiesenbacher Ortsdurchfahrt laufen weiter. Unter anderem werden derzeit die Hausanschlüsse für die Wasserversorgung gesetzt. Auch die neuen Kanalrohre liegen schon bereit. Foto: Mark Adel

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