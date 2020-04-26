Sonntag,
26.04.2020 - 17:00
1 min
Bau des Niederdietener Feuerwehrhauses schreitet voran
Bis zum Jahresende soll die Feuerwehr in Niederdieten in ihr neues Domizil einziehen können.
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