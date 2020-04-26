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Sonntag, 26.04.2020 - 17:00
1 min

Bau des Niederdietener Feuerwehrhauses schreitet voran

Bis zum Jahresende soll die Feuerwehr in Niederdieten in ihr neues Domizil einziehen können.

Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl an der Baustelle des Feuerwehrhauses in Niederdieten: Die Stützwand zur Böschung ist schon fertiggestellt, in diesen Tagen wird die Bodenplatte gegossen. Foto: Mark Adel

Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl an der Baustelle des Feuerwehrhauses in Niederdieten: Die Stützwand zur Böschung ist schon fertiggestellt, in diesen Tagen wird die Bodenplatte gegossen. Foto: Mark Adel

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Breidenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Breidenbach Niederdieten
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