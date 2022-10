"Bewusstloser" in Breidenbach schläft nur

Ein vermeintlich bewusstloser Autofahrer entpuppt sich als ein vermutlich Betrunkener, der im Auto eingeschlafen ist. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BREIDENBACH - Der 46-Jährige Mann aus dem Landkreis, gegen den nun die Polizei ermittelt, hatte sich nicht nur vermutlich betrunken ans Steuer gesetzt. Offenbar hatte ihn auch die Müdigkeit übermannt, sodass er am Straßenrand in seinem Auto schlief. Zuvor allerdings hatte seine Fahrweise dazu beigetragen, dass er am Montagabend, 3. Oktober, mehrfach in den Gegenverkehr geriet und ihm auf der Bundesstraße 253 entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten.

Gegen 20.45 Uhr meldeten Zeugen bei der Polizei die vermutliche Trunkenheitsfahrt und gaben an, dass das Auto inzwischen rechts an der Bundesstraße 253 zwischen Niederdieten und Oberdieten stehe und der Fahrer offenbar bewusstlos sei.

Auf die dann am Fahrzeug eintreffenden Feuerwehrkräfte, so die Polizei, habe der Fahrer erst reagiert, als diese versuchten, die Scheibe des Autos einzuschlagen. Die Überprüfung seines Gesundheitszustandes durch die Besatzung eines Rettungswagens gab Entwarnung: Der Mann musste nicht behandelt werden, er war offenbar nur im Auto eingeschlafen. Ein Grund hierfür könnte die Alkoholisierung gewesen sein, die ihm laut Polizei deutlich anzumerken gewesen sei.

Reaktion erst, als Feuerwehr die Scheibe einschlagen will

Die Polizeistreife nahm den 46-Jährigen mit zur Station, dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie der vorübergehende Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle waren die unmittelbaren Folgen.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach den Autofahrern, die dem grünen Renault Megane am Montagabend ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Sie können sich bei der Polizei in Biedenkopf unter Telefon 06461-92950 melden.