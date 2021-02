Die Pläne sehen vor, dass das bisherige Vereinsheim der Kaninchenzüchter zum Sozialtrakt des Bauhofs (rechts im Hintergrund) umgebaut wird. Foto: Mark Adel

BREIDENBACH - Die Gemeinde Breidenbach geht ans Ersparte und kann nur deshalb den Haushalt ausgleichen: Die Mitglieder der Parlamentsausschüsse haben sich in einer Videokonferenz mit Einnahmen und Ausgaben befasst - Möglichkeiten zum Sparen haben sie allerdings nur bedingt gefunden. Dafür gab es in Richtung der Verwaltung Kritik wegen fehlender Informationen.

Das ist die finanzielle Lage:

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, der laufende Ausgaben enthält, beträgt 1,28 Millionen Euro. Die Erträge werden auf 14,78 Millionen Euro, die Aufwendungen auf 16,06 Millionen Euro beziffert.

Der Finanzhaushalt, in dem die Investitionen aufgeführt sind, weist Auszahlungen in Höhe von 1,65 Millionen Euro auf. Der Zahlungsmittelfehlbedarf liegt bei 967 000 Euro. Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) hatte schon bei der Vorstellung des Haushalts und im HA-Interview auf die prekäre finanzielle Situation hingewiesen. Heike Schmidt von der Finanzabteilung der Verwaltung bekräftigte diese Einschätzung. Das 966 000 Euro umfassende Minus bei den Investitionen im Finanzhaushalt wiederum kann durch Zuschüsse abgefedert werden, die aufgrund der Corona-Pandemie von Land und Bund gezahlt werden. Das Defizit im Verwaltungsteil, dem sogenannten Ergebnishaushalt, werde durch Rücklagen gedeckt. "Aber dann ist alles aufgebraucht", sagte Heike Schmidt. "Es gibt keinen Puffer mehr. Wir haben dann nichts mehr, auf das wir zurückgreifen können."

Was hilft der Gemeinde?

Aktuell profitiert Breidenbach von Sonderregelungen, die das Land aufgrund der Pandemie erlassen hat: Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis dürfen normalerweise nicht aufgebraucht werden. Außerordentliche Erträge sind solche, die nicht regelmäßig anfallen: Zum Beispiel aus Vermögensveräußerungen oder aus dem Verkauf von Grundstücken oder aus der Auflösung von Rückstellungen. Dennoch: "Wir können uns nicht viel erlauben", sagte Heike Schmidt. Denn die Rücklagen müssten wieder aufgestockt werden.

Wo kann gespart werden?

Axel Fuchs (CDU) verwies auf die hohen Ausgaben für den Gemeindewald: "Das sind Kosten, die wir rausnehmen könnten, ohne dass wir große Probleme hätten", sagte er. Bürgermeister Felkl verwies auf den Forstwirtschaftsplan, der wie vom Gemeindeparlament beschlossen in den Haushalt eingeflossen sei.

Warum plant die Gemeinde 2,5 neue Stellen, wenn kein Geld da ist?

Die Ausschussmitglieder haben über den Stellenplan diskutiert, der Teil des Haushalts ist. Vorgesehen sind 2,5 neue Stellen in der Verwaltung. "Wir blähen unsere Stellen auf in einer Zeit, in der kein Geld da ist", sagte Fuchs. Peter Künkel (Bürgerliste) fragte nach der vorgesehen halben Stelle im Ordnungsamt.

Diese Stelle zwar formal dem Ordnungsamt zugeordnet, entgegnete Christoph Felkl. Es gehe aber um die wachsenden IT-Aufgaben, die Ordnungsamtsleiter Michael Völker nicht mehr nebenher erledigen könne.

Die anderen beiden Stellen sind laut Felkl vorgesehen,, weil zwei langjährige Mitarbeiterinnen der Finanzabteilung in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, sei eine lange Einarbeitungszeit vorgesehen. Mit der Pensionierung der beiden Kolleginnen würden die zwei zusätzlichen Stellen wieder wegfallen.

Was bedeutet Digitalisierung?

Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Roland Grebe (Bürgerliste), wünschte weitere Informationen, wie die Digitalisierung aussieht. "Das ist ein breit gefasster Begriff. Was bewirkt werden soll, ist für mich noch nicht transparent."

Bürgermeister Felkl nannte als Beispiel die elektronische Erfassung von Daten und Vorgängen. "Die Mitarbeiter können auf Schriften digital zugreifen." Deshalb sei die Arbeit im Homeoffice in der Breidenbacher Verwaltung einfacher möglich als in vielen anderen Kommunen. Auch Online-Angebote für Bürger sollten erweitert werden.

Was ist die größte Investition?

Im Mittelpunkt des Haushalts und der Beratungen steht die geplante Sanierung des Bauhofs. Rund 1,5 Millionen sollen in den nächsten Jahren dafür eingeplant werden, davon 275 000 Euro in diesem Jahr. Ein Neubau wäre ungleich teurer.

Ein Problem ist der fehlende Platz. Deshalb ist der Ankauf des früheren Vereinsheims der Breidenbacher Kaninchenzüchter vorgesehen, das an den Bauhof angrenzt und zum neuen Sozialgebäude umgebaut werden soll.

Warum muss der Bauhof saniert werden?

Wie berichtet, hat die Unfallkasse den Druck auf die Gemeinde erhöht, tätig zu werden - das Gebäude entspricht schon lange nicht mehr den Vorschriften zur Unfallverhütung und ist allgemein sanierungsbedürftig.

Was haben die Mitglieder der Ausschüsse kritisiert?

Die Gemeinde hatte den Parlamentariern Stunden vor der Sitzung das Schreiben der Unfallkasse gemailt. Diese Kurzfristigkeit sorgte für Kritik. "Demnächst sollte so etwas bitte früher zugestellt werden", sagte Peter Künkel (Bürgerliste). Zudem ist eine Präsentation über die Sanierungspläne nur einem Teil der Gemeindevertreter zugegangen, ausgerechnet die Mitglieder des Bauausschusses haben sie nicht erhalten.

Und dort solle das Thema noch mal vertieft behandelt werden, forderten Markus Burk (CDU) und Roland Grebe. Axel Fuchs brachte die Möglichkeit eines Sperrvermerks ins Spiel: Dabei würde die Investition im Haushalt eingestellt, der Parlament muss die Mittel aber noch extra freigeben. Das könne geschehen, wenn weitere Informationen vorlägen, sagte Fuchs.

Wie geht es nun weiter?

Traditionell finden in Breidenbach vor der Gemeindevertretersitzung, in der der Haushalt verabschiedet werden soll, zwei Sitzungen der Ausschüsse statt. In der ersten wird das Zahlenwerk durchgegangen, die Mitglieder können Fragen stellen. In der zweiten werden diese Beratungen intensiviert, möglicherweise werden Anträge zu einzelnen Haushaltspositionen statt.

Die nächsten Sitzungen finden wieder öffentlich im Breidenbacher Bürgerhaus statt. Die gemeinsame Sitzung des Bau- und Planungs- und des Haupt- und Finanzausschusses findet am Mittwoch, 17. Februar, um 18.30 Uhr statt. Eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses schließt sich an.

Die Gemeindevertretung tagt am Dienstag, 23. Februar, um 19 Uhr.