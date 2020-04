Breidenbach gründet Hilfsfonds für in Not geratene Betriebe

Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl ruft zu Solidarität mit kleinen Unternehmen auf. Die Gemeinde hat einen Fonds eingerichtet, der durch Corona in Not geratene Betriebe unterstützen soll. Archivfoto: Mark Adel

Breidenbach. Kleine Unternehmen und Freiberufler sind besonders von der Corona-Krise betroffen. Die Gemeinde Breidenbach will ihnen helfen und hat einen Fonds zur finanziellen Unterstützung eingerichtet. Ziel ist solidarische Hilfe. Die ersten Hilfen sind eingegangen - und die ersten Anträge auf Unterstützung ebenfalls.

Unternehmen, Banken und Privatpersonen, die von der Krise weniger betroffen sind, können in den Fonds einzahlen "und damit helfen, die Vielfalt unserer lokalen Wirtschaft solidarisch zu erhalten", erklärt Bürgermeister Christoph Felkl (SPD).

Weil Läden geschlossen sind und einige Berufe nicht ausgeübt werden können, seien schon jetzt einige Unternehmen in teilweise existenzbedrohende Bedrängnis geraten, sagt der Rathauschef. "Die Auswirkungen dieser wirtschaftlichen Extremsituation werden auch in Breidenbach an uns nicht spurlos vorüberziehen. Die vorhandenen Arbeitsplätze und damit das wirtschaftliche Gesamtgefüge sind in Gefahr."

HIER KÖNNEN SIE HELFEN Wer helfen und auf den Solidaritätsfonds der Gemeinde Breidenbach einzahlen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten: Überweisung auf das Sonderkonto der Gemeinde Breidenbach: DE 61 5176 2434 0022 5046 49 (VR Bank Lahn-Dill), Stichwort: Solidarität. Zahlung per Paypal: Über den Internet-Link paypal.me/ 35236 Breidenbach sind Spenden per Paypal möglich.

Zwar würden Bund und Länder helfen, aber auch Breidenbach als "Wirtschaftsstandort und lokale Gemeinschaft" solle nicht untätig zuschauen, sondern "alles in unserer Macht stehende tun, um dieser Krise gemeinsam zu begegnen", sagt Felkl.

Die Gemeinde hat als Startkapital 2000 Euro in den Fonds eingezahlt. "Sicherlich nur ein geringer Betrag, aber hoffentlich ein deutliches Signal", erklärt der Bürgermeister. Betroffene Unternehmen und Freiberufler könnten unbürokratisch Hilfe beantragen. "Der Umfang der möglichen Hilfe wird sich an der Leistungsfähigkeit des Fonds orientieren", erklärt Christoph Felkl. "Es kommt also darauf an, dass wir uns solidarisch zeigen und den Fonds gemeinsam angemessen ausstatten."

Er appelliert an potenzielle Spender, gemeinsam ein "Zeichen der Hoffnung" zu setzen und Breidenbach als starke und faire Gemeinschaft zu zeigen. Spender erhalten eine Spendenbescheinigung. Die Hilfe erreiche die Hilfesuchenden zu 100 Prozent, verspricht Christoph Felkl.

An Gründonnerstag hatte die Gemeinde Unternehmen informiert, inzwischen gibt es Informationen im Internet und im Gemeindeboten. Stand Dienstag waren drei Zahlungseingänge verzeichnet worden, zwei Kleinbetriebe hatten Hilfen beantragt. Felkl rechnet damit, dass beide Zahlen in den nächsten Tagen steigen. Wegen des Osterwochenendes seien noch keine weiteren Reaktionen eingegangen. "Es wird viele geben, die helfen wollen", vermutet er.

Breidenbach ist die erste Kommune in der Region, die einen solchen Hilfsfonds speziell für kleine Betriebe einrichtet. Auslöser sei eine Anfrage seiner Schwester gewesen, erläutert Christoph Felkl: Sie habe gefragt, wie Menschen finanziell helfen können, die nicht durch die Corona-Krise in Not geraten sind. Er habe nichts dergleichen gefunden. In der Gemeindeverwaltung sei daraufhin die Idee entstanden: "Dann machen wir das selbst. Wir wollen Hilfe anbieten, wo wir helfen können."

Wer von der Corona-Krise betroffen ist, kann einen formlosen Antrag auf Hilfe an die Gemeinde stellen. Das Unternehmen muss aber seinen Sitz in Breidenbach haben und infolge der Pandemie in Bedrängnis geraten sein. Über die Vergabe der einzelnen Hilfen entscheidet der Gemeindevorstand, sie erfolgt nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz.

In dieser und in der nächsten Woche sollen Zahlungen und Anträge sondiert werden, dann werde es die ersten Auszahlungen geben, erklärt Christoph Felkl. Jedes Unternehmen erhält einen Grundbetrag aus dem Fonds. Wie hoch dieser sein wird, hängt von der Leistungsfähigkeit des Fonds ab. Weiterhin fließt die Anzahl der Beschäftigten in die Berechnung der Hilfe ein.

Berücksichtigt wird auch, ob das Unternehmen ganz oder teilweise schließen müsste oder ob Berufe nicht mehr ausgeübt werden können. Die Auszahlung soll schnellstmöglich erfolgen, und zwar in einzelnen Tranchen. Wie viele das sind und wann die Auszahlung erfolgt, hängt ebenso von der Leistungsfähigkeit des Fonds ab.

Der Rathauschef rechnet damit, dass einzelne Berufsgruppen noch länger mit den Folgen der Einschränkungen zu kämpfen haben, selbst wenn es zu Lockerungen kommt. "Ich glaube, dass einige noch Zeit und Geduld brauchen."