Breidenbach ist erste "herzsichere Gemeinde" in Marburg-Biedenkopf

Angelo Sapia (r.) von der Björn-Steiger-Stiftung präsentiert mit Bürgermeister Christoph Felkl (Zweiter v.l.) und Ordnungsamtsleiter Michael Völker einen der neuen Defibrillatoren, hier am Dorfgemeinschaftshaus in Wolzhausen. Foto: Mark Adel

Breidenbach. Es ist in diesen Tagen etwas in Vergessenheit geraten, aber: Auch der Herztod zählt zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Vielen Menschen könnte geholfen werden, wenn ein Defibrillator in der Nähe ist.

In Breidenbach sind nun sieben dieser Geräte öffentlich zugänglich. Sie können von jedermann bedient werden. Die Funktionsweise: Sollte bei einer bewusstlosen Person ein Kammerflimmern vorliegen, bringt der AED ("Automatisierter externer Defibrillator") das Herz zum Stillstand, damit es im Anschluss per Herzdruckmassage wieder in seinen richtigen Rhythmus finden kann. Schnelle Hilfe ist dabei überlebenswichtig.

Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) und Angelo Sapia von der Björn-Steiger-Stiftung haben die Geräte offiziell in Betrieb genommen. Die Stiftung finanziert einen Teil der Geräte. In Breidenbach hat zudem die Gemeinde den Kauf und die Installation von drei AED übernommen - insgesamt 11 000 Euro. "Wenn wir nur ein Leben retten, hat sich die Anschaffung gelohnt", sagte Christoph Felkl.

Nach Angaben von Sapia und Felkl kann sich Breidenbach als erste Kommune im Kreis Marburg-Biedenkopf "herzsichere Gemeinde" nennen. Grundlage sind ein Defibrillator je 1500 Einwohner.

Die öffentlich zugänglichen Geräte befinden sich am Bürgerhaus in Breidenbach sowie an den Dorfgemeinschaftshäusern der Ortsteile Achenbach, Kleingladenbach, Oberdieten, Niederdieten, Wiesenbach und Wolzhausen. Die Geräte befinden sich in einem Außengehäuse, das sich auf Knopfdruck öffnet. Zum Schutz vor Diebstahl sind die Kästen alarmgesichert. Weitere Geräte befinden sich unter anderem in den Schulen im Gemeindegebiet.

Im Ernstfall gibt der AED selbst Anweisungen, was zu tun ist und lässt sich deshalb auch von Laien bedienen. Es werden aber auch Kurse angeboten. Zwei haben in Breidenbach schon stattgefunden, weitere sind nach der Corona-Pandemie geplant. "Es muss keiner Angst vor der Bedienung haben", sagte Sapia.

120 Defis sind im

Kreis schon installiert

Er dankte Felkl ebenso wie Michael Völker vom Ordnungsamt, der die Umsetzung des Projekts vor Ort organisiert hatte. Er betonte, dass es kreisweit einen großen Zuspruch für das Projekt gebe.

Im Rahmen des Projekts "Herzsicherer Landkreis" sind in Marburg-Biedenkopf seit Juli bereits über 120 Laien-Defibrillatoren an unterschiedlichen Orten, beispielsweise an Schulen, in öffentlichen Gebäuden oder Verwaltungen installiert worden. Etwa 500 Teilnehmer ließen sich in den notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen und in der Bedienung der Geräte schulen.