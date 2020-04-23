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Breidenbach

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Donnerstag, 23.04.2020 - 18:00
2 min

Breidenbacher Bauhof setzt Schwerpunkte auf Wasser und Beerdigungen

Um sich und die Kollegen vor dem Corona-Virus zu schützen, arbeiten die Mitarbeiter des Breidenbacher Bauhofs derzeit im Schichtbetrieb. Das bringt im Arbeitsalltag allerdings Probleme mit sich.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Bauhofleiter Jörg Henn (rechts) und Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl kämpfen mit der Personalsituation im Dienstleistungsbetrieb. Wegen Corona wird derzeit in zwei Schichten gearbeitet. Foto: Mark Adel

Bauhofleiter Jörg Henn (rechts) und Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl kämpfen mit der Personalsituation im Dienstleistungsbetrieb. Wegen Corona wird derzeit in zwei Schichten gearbeitet. Foto: Mark Adel

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