Breidenbacher Ferienspiele finden statt

Die Natur wird bei den Ferienspielen im Mittelpunkt stehen. So dicht zusammen wie auf unserem Archivbild aus dem vergangenen Jahr werden Kinder beim Nistkastenbau allerdings nicht sitzen können.

Breidenbach. Die Gemeinde Breidenbach veranstaltet auch in diesem Jahr Ferienspiele. Zwei Wochen lang wollen Katharina Grebe und ihr Team für Spaß, Unterhaltung, aber auch pädagogische Betreuung sorgen. Allerdings wird vieles anders sein als gewohnt - und die Teilnehmerzahl muss um die Hälfte reduziert werden. Das Motto heißt in diesem Jahr "Ferienspiele for future" - eine Anspielung auf den naturbezogenen Charakter.

Die Ferienspiele finden in der dritten und vierten Ferienwoche statt, also ab dem 20. Juli. Pro Woche können bis zu 40 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren teilnehmen. Es wird allerdings keine gemeinsam Treffen an und in der Wiesenbacher Sporthalle geben: Stattdessen werden vier Gruppen mit je zehn Kindern gebildet. Als "Basislager" dienen die Schutzhütten in Wiesenbach, Kleingladenbach, Oberdieten und Achenbach. Jede Gruppe hat zwei Betreuer.

Das Mittagessen wird von zwei Köchinnen zentral in Wiesenbach zubereitet. Die Gruppen essen aber für sich, denn ein Kontakt soll vermieden werden. Desinfektionsmittel werden bereitgehalten und - falls Abstände nicht eingehalten werden können - auch Mund-Nasen-Bedeckungen.

Busabholung fällt

in diesem Jahr aus

Eine Busabholung wird es ebenfalls nicht geben, die Kinder müssen zu den Schutzhütten gebracht werden. Und auch Tagesausflüge werde es nur in "sehr reduzierter" Form geben, sagt Katharina Grebe. Und wenn, dann fahren die Gruppen einzeln.

Trotz allem wollen sie und ihr Team ein abwechslungsreiches und spannendes Angebot vorbereiten. "Wir haben viele Möglichkeiten", sagt sie. Die Kinder können bei der Anmeldung Interessen angeben, zum Beispiel Theater, Tanzen, Kreativität oder Sport. Es sei wichtig, den Kindern ein solches Angebot zu machen - gerade in dieser Zeit. Deshalb sei es gut, dass es in den ersten beiden Ferienwochen eine Schulbetreuung geben werde. Aus verschiedenen Programmpunkten werden die Teilnehmer aber nicht auswählen können.

"Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten vor Ort", sagt Grebe. "Es geht um Spiel, Spaß, Bewegung und Kreativität." Deshalb sieht sie die Ferienspiele unter den neuen Bedingungen auch als Chance. Aller Voraussicht nach dabei sein wird das Biedenkopfer Schulbiologiezentrum und ein naturnahes Programm ermöglichen. Vielleicht entstehe dabei auch das ein oder andere, das hinterher stehenbleiben kann. Der Untertitel nach "Ferienspiele for future" heißt passenderweise "Gemeinsam können wir was bewegen."

Wahrscheinlich werde es auch über die Ferienspiele hinaus verschiedene Angebote geben. Zum Beispiel werde das Spielmobil der evangelischen Jugend die Dörfer anfahren. Das Ziel: Kinder sollen trotz aller Corona-Einschränkungen keine Langeweile haben. "Das ist auch eine Entlastung für Eltern", sagt Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl (SPD).

Als eine der wenigen Kommunen im Kreis veranstaltet Breidenbach in diesem Jahr Ferienspiele. "Uns kommt entgegen, dass wir uns qualifizierter hauptamtlicher Kräfte bedienen können", sagt Felkl. Er sieht die Kommunen in der Pflicht: "Wir haben ein hohes Maß an sozialer Verantwortung - vielleicht so hoch wie noch nie", sagt er.

Anmeldeformulare sind ab Donnerstag, 11. Juni, online auf der Homepage der Gemeinde, in der Gemeindezeitung und direkt bei der Gemeindeverwaltung erhältlich. Anmeldeschluss ist der 25. Juni. Weitere Infos: Gemeinde Breidenbach, Telefon 0 64 65-680, die Leiterin der Ferienspiele, Katharina Grebe, 01 77-804 42 24 oder per Mail an KatharinaGrebe@aol.com.